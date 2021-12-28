Питерский стеклодув делает ёлочные украшения из бутылочного стекла

Стилизованные ёлки, разноцветные тыквы и шары. Эти новогодние украшения создали из переработанного стекла в мастерской в..

Стилизованные ёлки, разноцветные тыквы и шары. Эти новогодние украшения создали из переработанного стекла в мастерской в Санкт-Петербурге.

Изделия продаются онлайн и в обычных магазинах. Стеклодувы также выполняют индивидуальные заказы. Например, 80 таких стеклянных пирожных сделали для кафе.

[Илья Литвяк, сотрудник кафе]:

«Когда мы получили первые три и принесли сюда, и просто выложили, чтобы сфотографировать, все три сразу же купили гости, которые их увидели и сказали: «Мне надо прямо сейчас». Мы ещё даже не знали. Сколько это будет стоить, и они просто кидали в нас деньгами».

Петербуржец Денис уже поработал сварщиком, слесарем и пекарем, а потом увлёкся выдуванием стекла. Решил хобби превратить в профессию. Причём называет себя и своих помощников первопроходцами. До них в России никто не перерабатывал бутылочное стекло таким сложным способом.

Обычно декоративные изделия создают из художественного стекла. Оно стоит дорого – до 600 рублей за килограмм. А пивные бутылки буквально валяются под ногами. Правда, бутылочное стекло быстро охлаждается и теряет пластичность.

[Денис Привальнев, стеклодув]:

«Попробовали с ним работать – тяжело, но можно. И так начали развивать эту историю».

Процесс начинается с мытья бутылок. Затем их сортируют по цветам, бьют в бочках, а потом отправляют в печь.

[Денис Привальнев, стеклодув]:

«Мы научились в процессе работы с бутылочным стеклом смешивать цвета. Вот этот бирюзовый цвет мы получили, когда насыпали прозрачных бутылок, смешали немного зелёного и синего, соединили всё вместе, и вот получается».

В мастерской делают вазы, стаканы, стеклянные фигурки и кашпо. В новом году стеклодувы планируют открыть собственных магазин.

Короткая ссылка на эту страницу: