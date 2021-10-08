На родине скрипки в Кремоне будут обучать талантливых музыкантов со всего мира

Вот уже почти 500 лет лучшие в мире струнные инструменты рождаются в итальянской Кремоне. В середине..

[Брюс Карлсон, мастер по изготовлению скрипок]:

«Он создал первый инструмент, который мы называем настоящей скрипкой. Его дело продолжили сыновья. Несколько поколений семьи делали скрипки примерно с 1550 по 1750 годы. В Кремоне были созданы самые лучшие, самые красивые и самые интересные с акустической точки зрения инструменты».

Вот уже почти 500 лет лучшие в мире струнные инструменты рождаются в итальянской Кремоне. В середине XVI века Андреа Амати создал здесь свою первую скрипку, и с тех пор город славится талантливыми мастерами.

В Кремоне творили Николо Амати, Антонио Страдивари и Андреа Гварнери. Сейчас здесь насчитывается более 140 мастерских. И, хотя прошли века, но инструменты по-прежнему делают традиционными способами.

А теперь в городе открылось новое учебное заведение Центр струнных инструментов Штауффера. В нём будут обучаться талантливые музыканты, которые уже получили образование. Преподавать будут самые именитые музыканты и скрипичных дел мастера.

[Франческа Дего, скрипачка]:

«Будут семинары, а также – встречи с творческими людьми из Кремоны, что хорошая возможность для иностранных студентов. Например, они смогут узнать об изготовлении скрипок. Это хорошая задумка. Этот центр станет уникальным».

Обучение будет бесплатным. Кроме того, студентам положена стипендия.

[Паоло Петрочелли, директор Центра Штауффера]:

«50 лет назад был создан Фонд Штауффера. 35 лет назад открылась одноимённая академия. Теперь мы открываем Центр струнных инструментов Штауффера. Это первый международный центр, полностью ориентированный на струнные инструменты. Студенты из Италии и со всего мира смогут учиться у самых известных международных музыкантов и получить уникальный опыт».

В Кремоне также есть всемирно известная школа по изготовлению скрипок.

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