Моржиха заплыла туда, где её не ждали

Жители острова на севере Германии принимают необычного гостя. Самка моржа приплыла на остров Вангероге, сбившись с..

Жители острова на севере Германии принимают необычного гостя.

Самка моржа приплыла на остров Вангероге, сбившись с курса. Обычно этих животных встречают намного севернее на Шпицбергене, недалеко от Норвегии и восточной Гренландии.

В предыдущий раз моржа в этом районе видели в 1998 году.

Местные жители рады, что у них есть возможность увидеть вблизи одно из крупнейших морских млекопитающих Европы.

[местный житель]:

«Буквально вчера вечером мы шутили, что на Вангероге заплывёт морж, поскольку они где-то недалеко. А сегодня утром увидели её в грязи».

Непонятно, почему самка уплыла так далеко от дома. Эксперты считают, что причиной могло стать таяние льда в арктическом регионе.

[Флориан Кариус, администратор морского парка]:

«До ближайшей естественной среды обитания очень далеко. Это единственное животное, которое совершило такое длинное путешествие на юг. Скорее всего, это её же видели на западном побережье Дании в феврале. В то время нас накрыла волна холода, в том района были морозы. Возможно, именно поэтому морж осмелился продвинуться так далеко на юг».

Местных жителей призывают не приближаться к моржу.

[Флориан Кариус, администратор морского парка]:

«Людям стоит держаться от животного на достаточном расстоянии. Здесь, в национальном парке, действуют правила, согласно которым животных не стоит беспокоить».

Защитники природы говорят, что моржиха здорова и сможет найти достаточно пищи в илистых отмелях.

В Германии моржи занесены в список исчезающих видов и находятся под особой охраной государства.

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