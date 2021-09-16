Моржиха заплыла туда, где её не ждали
Жители острова на севере Германии принимают необычного гостя. Самка моржа приплыла на остров Вангероге, сбившись с..
Дата загрузки: 2021-09-16
Самка моржа приплыла на остров Вангероге, сбившись с курса. Обычно этих животных встречают намного севернее на Шпицбергене, недалеко от Норвегии и восточной Гренландии.
В предыдущий раз моржа в этом районе видели в 1998 году.
Местные жители рады, что у них есть возможность увидеть вблизи одно из крупнейших морских млекопитающих Европы.
[местный житель]:
«Буквально вчера вечером мы шутили, что на Вангероге заплывёт морж, поскольку они где-то недалеко. А сегодня утром увидели её в грязи».
Непонятно, почему самка уплыла так далеко от дома. Эксперты считают, что причиной могло стать таяние льда в арктическом регионе.
[Флориан Кариус, администратор морского парка]:
«До ближайшей естественной среды обитания очень далеко. Это единственное животное, которое совершило такое длинное путешествие на юг. Скорее всего, это её же видели на западном побережье Дании в феврале. В то время нас накрыла волна холода, в том района были морозы. Возможно, именно поэтому морж осмелился продвинуться так далеко на юг».
Местных жителей призывают не приближаться к моржу.
[Флориан Кариус, администратор морского парка]:
«Людям стоит держаться от животного на достаточном расстоянии. Здесь, в национальном парке, действуют правила, согласно которым животных не стоит беспокоить».
Защитники природы говорят, что моржиха здорова и сможет найти достаточно пищи в илистых отмелях.
В Германии моржи занесены в список исчезающих видов и находятся под особой охраной государства.
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