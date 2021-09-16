Не спугнуть льва: сафари на бесшумных авто запустили в Кении

Национальный парк Масаи-Мара – самый известный в Кении. Где ещё увидишь львов, слонов, зебр и носорогов..

Национальный парк Масаи-Мара – самый известный в Кении. Где ещё увидишь львов, слонов, зебр и носорогов на фоне величественной горы Килиманджаро! Животные давно привыкли к туристам, а потому не спешат разбегаться при виде джипов.

Однако теперь любителям острых ощущений предлагают подобраться к экзотической фауне ещё ближе. На бесшумных и более экологичных авто. Без рёва моторов и столбов выхлопных газов.

[Сильвестр Мукени, гид]:

«Если ехать бесшумно, то, конечно, подберёшься намного ближе к животным, особенно к слонам, которые сейчас совсем рядом. Не будет вибраций и выхлопных газов, которые они улавливают издалека».

Этот автосервис в Найроби – пока единственный в Кении, где дизельные и бензиновые двигатели меняют на электрические. Внедорожники работают на солнечной энергии. У компании большие планы.

[Ванджиру Камау, инженер-электрик]:

«Мы надеемся, что к 2030 году все автобусы в Кении будут электрическими, а также грузовики и мотоциклы».

Авторы проекта говорят, что использовать электромобили в туриндустрии не только полезно, но и обходится в два раза дешевле.

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