Какую игру затеял лев с туристами в застрявшем джипе

Гид на внедорожнике вёз группу туристов по заповеднику в ЮАР. Он заехал в район, где водились львы, и машина застряла в грязи. Водитель решил использовать буксировочный трос. Неожиданно появился лев.

«Я не успел втянуть трос обратно и попался на глаза льву. Он подошёл и схватил конец троса», – вспоминает водитель.

Гиду-водителю удалось развернуть машину под углом 45 градусов, но хищник крепко держался и не отпускал трос. Машина протащила его несколько метров.

«Это было похоже на кошку, играющую с игрушкой. Я постарался всех успокоить и насладиться моментом», – сказал водитель.

Вскоре появились львицы, и лев присоединился к ним. Мужчина сказал, что работает гидом уже 19 лет, но с играющим львом встречается первые.