Гонконгцев катают по 5 часов в автобусе, чтобы дать им выспаться

Для пассажиров этого автобуса конечный пункт маршрута – вовсе не цель поездки. Самое важное в ней..

Для пассажиров этого автобуса конечный пункт маршрута – вовсе не цель поездки. Самое важное в ней – хорошо выспаться. Такое путешествие предлагают гонконгцам, которые вечно не досыпают.

[пассажир]:

«Замечательная идея. Это интереснее, чем я думал. У меня бессонница, поэтому я попытаюсь немного поспать здесь».

Автобус катает людей по Гонконгу. Путешествие длится пять часов. Во время остановок можно выйти, поразмяться и пофотографироваться. Но некоторые крепко спят, не слыша ничего вокруг.

[пассажир]:

«Я обычно засыпаю, когда далеко еду на автобусе. Перед экскурсией я проверил длину этого маршрута. Мне хватит времени немного поспать».

Автобусные экскурсии для сна запустило местное турагентство.

[Кеннет Кхон, сотрудник турагентства]:

«Мой друг написал в социальной сети, что у него такая напряжённая работа, что ночью ему не уснуть. Но в автобусе ему удаётся хорошо выспаться. Его публикация подсказала нам идею этого тура, который позволяет пассажирам просто поспать в автобусе».

Специалисты говорят, что у людей сон должен ассоциироваться с кроватью. Но в современном мире всё перемешалось. Некоторым хорошо спится именно в общественном транспорте.

Экскурсии для сна также стали своеобразной альтернативой заграничным поездкам. Выехать за рубеж теперь сложно, поскольку по возвращении туристов ждёт трёхнедельный карантин. Санитарные правила для путешественников в Гонконге – в числе самых строгих в мире.

Билеты на поездку стоят от 13 до 50 долларов США. Самые дорогие места – на втором этаже у лобового стекла.

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