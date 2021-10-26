Гонконгцев катают по 5 часов в автобусе, чтобы дать им выспаться
Для пассажиров этого автобуса конечный пункт маршрута – вовсе не цель поездки. Самое важное в ней..
Дата загрузки: 2021-10-26
Для пассажиров этого автобуса конечный пункт маршрута – вовсе не цель поездки. Самое важное в ней – хорошо выспаться. Такое путешествие предлагают гонконгцам, которые вечно не досыпают.
[пассажир]:
«Замечательная идея. Это интереснее, чем я думал. У меня бессонница, поэтому я попытаюсь немного поспать здесь».
Автобус катает людей по Гонконгу. Путешествие длится пять часов. Во время остановок можно выйти, поразмяться и пофотографироваться. Но некоторые крепко спят, не слыша ничего вокруг.
[пассажир]:
«Я обычно засыпаю, когда далеко еду на автобусе. Перед экскурсией я проверил длину этого маршрута. Мне хватит времени немного поспать».
Автобусные экскурсии для сна запустило местное турагентство.
[Кеннет Кхон, сотрудник турагентства]:
«Мой друг написал в социальной сети, что у него такая напряжённая работа, что ночью ему не уснуть. Но в автобусе ему удаётся хорошо выспаться. Его публикация подсказала нам идею этого тура, который позволяет пассажирам просто поспать в автобусе».
Специалисты говорят, что у людей сон должен ассоциироваться с кроватью. Но в современном мире всё перемешалось. Некоторым хорошо спится именно в общественном транспорте.
Экскурсии для сна также стали своеобразной альтернативой заграничным поездкам. Выехать за рубеж теперь сложно, поскольку по возвращении туристов ждёт трёхнедельный карантин. Санитарные правила для путешественников в Гонконге – в числе самых строгих в мире.
Билеты на поездку стоят от 13 до 50 долларов США. Самые дорогие места – на втором этаже у лобового стекла.
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