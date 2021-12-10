«Давай полетим»: в Риме проходит выставка воздушных шаров

Сотни тысяч воздушных шаров, музыка и разноцветная подсветка. Гостям этой выставки в Риме предлагают полетать –..
Дата загрузки: 2021-12-10
Необычная выставка проходит в новом музее недалеко от Ватикана.
[Роберто Фантауцци, президент компании Lux]:
«Здесь встретились искусство и детство, поэтому и родилась волшебная атмосфера. Это художественные инсталляции и площадка для игр».
Все экспонаты можно трогать. Фотографии на их фоне тоже приветствуются.
[гостья музея]:
«Наслаждаешься всем – от звуков до прикосновений, просто захватывающе и очень весело».
[гость музея]:
«Это совсем непохоже на обычный музей. Даже странно видеть такое в центре Рима, где всегда суета».
Дети чувствуют себя здесь вольготно и используют инсталляции вместо горок и качелей. Поэтому дизайнерам приходится реставрировать экспонаты.
[Роберто Фантауцци, президент компании Lux]:
«В обычном музее такое могло бы показаться вандализмом, но здесь мы смотрим на это с улыбкой. Дети есть дети, они играют и порой что-нибудь ломают».
Экспонаты для музея сделали 14 дизайнеров из разных стран Европы. Выставку готовили два года. Были задержки из-за пандемии. Все шары сделаны из биоразлагаемого материала и впоследствии пойдут в переработку. Выставка «Давай полетим» открыта до 5 марта.
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