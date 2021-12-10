«Давай полетим»: в Риме проходит выставка воздушных шаров

Сотни тысяч воздушных шаров, музыка и разноцветная подсветка. Гостям этой выставки в Риме предлагают полетать –..

Сотни тысяч воздушных шаров, музыка и разноцветная подсветка. Гостям этой выставки в Риме предлагают полетать – если не по-настоящему, то хотя бы мысленно. А в этом зале можно поплавать – и это уже не фантазии. В бассейн с прозрачными шарами охотно ныряют и дети, и взрослые.

Необычная выставка проходит в новом музее недалеко от Ватикана.

[Роберто Фантауцци, президент компании Lux]:

«Здесь встретились искусство и детство, поэтому и родилась волшебная атмосфера. Это художественные инсталляции и площадка для игр».

Все экспонаты можно трогать. Фотографии на их фоне тоже приветствуются.

[гостья музея]:

«Наслаждаешься всем – от звуков до прикосновений, просто захватывающе и очень весело». [гость музея]:

«Это совсем непохоже на обычный музей. Даже странно видеть такое в центре Рима, где всегда суета».

Дети чувствуют себя здесь вольготно и используют инсталляции вместо горок и качелей. Поэтому дизайнерам приходится реставрировать экспонаты.

[Роберто Фантауцци, президент компании Lux]:

«В обычном музее такое могло бы показаться вандализмом, но здесь мы смотрим на это с улыбкой. Дети есть дети, они играют и порой что-нибудь ломают».

Экспонаты для музея сделали 14 дизайнеров из разных стран Европы. Выставку готовили два года. Были задержки из-за пандемии. Все шары сделаны из биоразлагаемого материала и впоследствии пойдут в переработку. Выставка «Давай полетим» открыта до 5 марта.

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