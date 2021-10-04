Дрон снял, как его утопил прыгучий крокодил
Уникальные кадры снял австралиец с дрона. На них из воды выпрыгивает крокодил, сжимает в зубах летательный..
Дата загрузки: 2021-10-05
Случай произошёл в парке дикой природы в австралийском Дарвине.
[Дейн Хёрст, пилот дрона]:
«Я поднял дрон над небольшой лагуной в парке Крокодилус. Все крокодилы немного испугались и уплыли. Но один внимательно за ним следил. Я решил, что воспользуюсь этим и подлечу ближе, чтобы сделать хорошие кадры. Но потом я увидел, как крокодил выпрыгивает из воды, а также услышал лязг зубов».
Дейн снимал документальный фильм для телеканала ABC, посвящённый 50-летнему запрету на крокодилью охоту. Когда дрон утонул, он заволновался.
[Дейн Хёрст, пилот дрона]:
«Я посмотрел на свой контроллер и, конечно же, это был пустой экран, связи не было. Я подумал: ого, это же совершенно новый дрон. Как я объясню это своему боссу».
Спустя две недели работники парка смогли достать дрон из воды. Карта памяти оказалась целой.
Ну а пострадавший беспилотный аппарат теперь висит на доске объявлений в офисе ABC в Дарвине. Он предостерегает всех, что с крокодилами шутки плохи.
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