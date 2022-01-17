Слоны на свалке поедают пластик и погибают

Слоны пытаются найти какие-то объедки на свалке. Это место находится в двухстах километрах от столицы Шри-Ланки...

Слоны пытаются найти какие-то объедки на свалке. Это место находится в двухстах километрах от столицы Шри-Ланки. И за последние восемь лет здесь погибло 20 слонов. Они съели слишком много пластика. Так утверждают местные ветеринары.

Туши двух слонов нашли буквально несколько дней назад. Когда провели вскрытие, то обнаружили в их желудках слишком много предметов, которые просто не могли перевариться.

[Нихал Пушпакумара, ветеринар]:

«Мы заметили, что у слонов, которые погибли на свалке, желудки были пусты. Они были забиты полиэтиленовыми пакетами, упаковочной плёнкой, пластиком и другими несъедобными предметами. Остальное была вода. Внутри не было пищи, которую обычно едят слоны».

На Шри-Ланке слонов считают священными животными. Одновременно они находятся под угрозой из-за потери мест обитания. Пропитание им добыть всё сложнее. Часто свалки – единственное место, где можно чем-то поживиться.

Сейчас в стране насчитывается более 50 свалок возле лесов. На них питается около 300 слонов.

Вместе с объедками они поглощают не только пластик, но и острые предметы, которые повреждают желудок и кишечник.

[Нихал Пушпакумара, ветеринар]:

«Через небольшие порезы проникают микробы, и начинается воспаление. Животные перестают есть и падают, поскольку у них не остаётся сил удерживать такой большой вес. Потом им сложно подняться, и они погибают, так как не могут добраться до воды и пищи».

Проблема существует здесь уже давно. Ещё в 2017 году власти обещали убрать мусор возле заповедников и построить заборы. Но пока ничего из обещанного не выполнили.

А ещё слонов убивают фермеры, чтобы защитить свои посевы манго и кокосов.

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