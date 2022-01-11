На Бали выпустили в океан 33 редких черепахи, спасённых от браконьеров

Этих редких зелёных черепах спасли от браконьеров индонезийские военные моряки. Теперь 33 морские рептилии возвращаются в..

Этих редких зелёных черепах спасли от браконьеров индонезийские военные моряки. Теперь 33 морские рептилии возвращаются в Индийский океан. Их выпускают на острове Бали.

[турист из Австралии]:

«Это отличная идея – усилить охрану природы. Военные поймали браконьеров и спасли черепах, которых вот-вот выпустят».

Черепах изъяли в ходе спецоперации ещё в декабре. Их отвезли в местный центр реабилитации. При этом рептилии были ещё и уликой преступления.

Индонезия уже давно превратилась в центр международной торговли морскими черепахами. Браконьеры продают этих рептилий в Малайзию, Вьетнам и Китай. За незаконную торговлю нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.

[Ахмади Пурвоно, служащий ВМФ Индонезии]:

«Мы освобождаем черепах, поскольку не можем их долго держать в качестве доказательства. Это опасно для их жизни. Надеюсь, на воле им будет хорошо, и они будут снова размножаться».

Зелёные черепахи также погибают из-за обилия пластиковых отходов в океане. Они принимают полиэтиленовые пакеты за медуз и съедают их, после чего медленно умирают. Кроме того, этих рептилий и их яйца до сих пор употребляют в пищу.

[жительница Индонезии]:

«Это редкие животные, их нужно сохранить. Не убивайте их и не охотьтесь на них. Иногда я встречаю людей, которые едят их мясо, считая его вкусным. Но это редкое и охраняемое животное, поэтому давайте вместе защищать этих черепах».

Моряки тоже призывают жителей острова охранять пляжи, где рептилии откладывают яйца.

Зелёные черепахи обитают в тропических и субтропических районах мирового океана. Они вырастают в длину до полутра метров и весят до 200 килограммов. Некоторые особи могут вырастать до двух метров и весить полтонны.

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