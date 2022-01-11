На Бали выпустили в океан 33 редких черепахи, спасённых от браконьеров

Этих редких зелёных черепах спасли от браконьеров индонезийские военные моряки. Теперь 33 морские рептилии возвращаются в..
Дата загрузки: 2022-01-11
Этих редких зелёных черепах спасли от браконьеров индонезийские военные моряки. Теперь 33 морские рептилии возвращаются в Индийский океан. Их выпускают на острове Бали.
[турист из Австралии]:
«Это отличная идея – усилить охрану природы. Военные поймали браконьеров и спасли черепах, которых вот-вот выпустят».
Черепах изъяли в ходе спецоперации ещё в декабре. Их отвезли в местный центр реабилитации. При этом рептилии были ещё и уликой преступления.
Индонезия уже давно превратилась в центр международной торговли морскими черепахами. Браконьеры продают этих рептилий в Малайзию, Вьетнам и Китай. За незаконную торговлю нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.
[Ахмади Пурвоно, служащий ВМФ Индонезии]:
«Мы освобождаем черепах, поскольку не можем их долго держать в качестве доказательства. Это опасно для их жизни. Надеюсь, на воле им будет хорошо, и они будут снова размножаться».
Зелёные черепахи также погибают из-за обилия пластиковых отходов в океане. Они принимают полиэтиленовые пакеты за медуз и съедают их, после чего медленно умирают. Кроме того, этих рептилий и их яйца до сих пор употребляют в пищу.
[жительница Индонезии]:
«Это редкие животные, их нужно сохранить. Не убивайте их и не охотьтесь на них. Иногда я встречаю людей, которые едят их мясо, считая его вкусным. Но это редкое и охраняемое животное, поэтому давайте вместе защищать этих черепах».
Моряки тоже призывают жителей острова охранять пляжи, где рептилии откладывают яйца.
Зелёные черепахи обитают в тропических и субтропических районах мирового океана. Они вырастают в длину до полутра метров и весят до 200 килограммов. Некоторые особи могут вырастать до двух метров и весить полтонны.
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