Как спасали лосиху весом 300 кг, застрявшую на мосту

Лосиха провалилась и застряла между шпалами на железнодорожном эстакадном мосту. Животное пыталось подняться, но тщетно. На помощь пришли спасатели из Управления рыбной ловли и дикой природы штата Вермонт.

Спасателям предстояло поднять животное, которое весило 300 кг. Сначала лосиху усыпили, потом с помощью железнодорожного крана подняли на грузовик. Её отвезли в безопасное место. Когда лосиха пришла в себя, то не испугалась, а направилась в лес.

Сотрудники Управления написали на своей страничке в Facebook: «Такие случаи спасения во многих случаях оказываются неудачными. Мы рады, что всё закончилось хорошо для всех участников этой операции и для удачливой лосихи».