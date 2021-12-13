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Как спасали лосиху весом 300 кг, застрявшую на мосту

Как спасали лосиху весом 300 кг, застрявшую на мосту
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=z0mzugLHp84) People Rescue 700-Pound Moose From Railroad Tracks | The Dodo
Как спасали лосиху весом 300 кг, застрявшую на мосту

Лосиха провалилась и застряла между шпалами на железнодорожном эстакадном мосту. Животное пыталось подняться, но тщетно. На помощь пришли спасатели из Управления рыбной ловли и дикой природы штата Вермонт.

скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=z0mzugLHp84

Спасателям предстояло поднять животное, которое весило 300 кг. Сначала лосиху усыпили, потом с помощью железнодорожного крана подняли на грузовик. Её отвезли в безопасное место. Когда лосиха пришла в себя, то не испугалась, а направилась в лес.

Сотрудники Управления написали на своей страничке в Facebook: «Такие случаи спасения во многих случаях оказываются неудачными. Мы рады, что всё закончилось хорошо для всех участников этой операции и для удачливой лосихи».

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