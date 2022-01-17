Вход на историческую лондонскую электростанцию Баттерси охраняет огромный красный тигр, сделанный будто бы из бумаги. В..

Гигантские тигры и прыжок в будущее: световое шоу на берегах Темзы

Вход на историческую лондонскую электростанцию Баттерси охраняет огромный красный тигр, сделанный будто бы из бумаги. В Лондоне на берегу Темзы открылась выставка света.

Эта инсталляция заставляет посетителей подвигаться в холодную погоду. Фигура зрителя преобразуется в пиксельное изображение из 1200 квадратиков, которое при приближении уменьшается, а при отдалении от него, наоборот, увеличивается.

[Карлин Фиер, представительница электростанции]:

«Это интерактивный экспонат, с которым можно сделать фото. Детям и семьям будет интересно».

Угольная электростанция Баттерси работала с 30-х по 80-е годы прошлого века. На пике производства давала Лондону пятую часть необходимого электричества. Так, благодаря ей огни горели в здании парламента и Букингемском дворце.

Однако теперь её вывели из эксплуатации.

[Карлин Фиер, работница электростанции]:

«Фестиваль света идеально сочетается с самыми тёмными месяцами года. Отличный способ побыть на свежем воздухе, погулять, размять ноги, поднять себе настроение и скрасить тёмные вечера».

А эта инсталляция называется «Беги дальше». Её создал итальянский художник Анджело Бонелло.

[Анджело Бонелло, автор инсталляции]:

«Я очень удивился тому, насколько она сочетается с электростанцией Баттерси. Эта станция больше не загрязняет воздух. Она обновилась. Теперь это место, где можно проводить время и встречаться с людьми. То есть это прыжок в будущее».

Фестиваль света в Баттерси проходит уже второй год. Всего в его рамках запланировано шесть выставок. Завершатся мероприятия в конце февраля.

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