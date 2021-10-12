Вулкан сжёг цементный завод

1240 градусов Цельсия. Такова температура в потоке вулканической лавы. Сила, уничтожающая всё на своём пути. На..

1240 градусов Цельсия. Такова температура в потоке вулканической лавы. Сила, уничтожающая всё на своём пути.

На канарском острове Пальма очередной жертвой вулкана стал цементный завод. Во время горения образовались тучи чёрного дыма.

[Мигель Анхель Моркуенде, глава комитета по реагированию на вулканы]:

«В промзоне Каллехон-де-ла-Гата сгорел цементный завод, и, пока проверяем качество воздуха, мы решили закрыть этот район, чтобы у людей не начались проблемы со здоровьем».

Лава также уничтожила последние несколько домов в посёлке Тодоке.

В выходные вулканологи сняли на видео, как из кратера Кумбра-Вьехи выливается ещё одна порция раскаленной магмы высотой с трёхэтажное здание. Извержение сопровождали десятки подземных толчков. Самый сильный был магнитудой 3,8.

[Мария Хосе Бланко, сотрудница муниципалитета]:

«После свежего выплеска лавы основной поток идёт по северной стороне к морю, на запад, в пределах закрытой зоны. До моря ему осталось 300 метров, так что он может образовать ещё одну дельту лавы на пляже Эль-Пердидо».

Власти обещают, что теперь очищать населённые пункты от вулканического пепла будут испанские военно-морские силы.

В городке Лос-Льянос-де-Аридане для людей открыли недостроенную парковку, чтобы те, кто был вынужден эвакуироваться, могли там разместиться.

[Мануэль Перейра, сотрудник муниципалитета]:

«Мы провели туда воду и электричество, чтобы у приехавших было всё необходимое».

Кумбре-Вьеха извергается уже три недели. Лава накрыла почти 600 гектаров территории острова. Сгорело почти 1200 построек. Эвакуировалось около 6000 человек.

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