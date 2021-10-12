Как поклонники поздравили легендарного Амитабха Баччана с 79-летием

Легендарному Амитабху Баччану – 79. Звезду Болливуда пришли поздравить поклонники. У его дома в Мумбаи они..

Легендарному Амитабху Баччану – 79. Звезду Болливуда пришли поздравить поклонники. У его дома в Мумбаи они устроили целое представление.

Один из участников предстал в образе Баччана, а сам актёр лишь на несколько секунд вышел к воротам и поприветствовал публику. В прошлом году он переболел коронавирусом и теперь, видимо, предпочитает строго соблюдать антиковидные меры.

[двойник Амитабха Баччана]:

«Не хватает слов, чтобы описать мою любовь к (Амитабху Баччану), она в сердце. Но моя любовь – ничто по сравнению с любовью миллионов поклонников. Их любовь – великая сила, которая подняла его на большие высоты».

А это берег Бенгальского залива в штате Одиша. Здесь поклонник актёра создал песчаную скульптуру в честь его дня рождения.

Амитабх Баччан родился 11 октября 1942 года. В кино снимается с 69-го. Громкая слава к нему пришла в 73-м году после фильма «Затянувшаяся расплата». А блокбастер «Месть и закон», в котором он сыграл вора, стал классикой Болливуда.

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