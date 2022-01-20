Грязь, разрушения и пепел: свежие кадры из пострадавшего от вулкана Королевства Тонга

Дороги в пепле, обломки и грязь. Так выглядят улицы крупнейшего острова Королевства Тонга. Свежие кадры показывают..
Дата загрузки: 2022-01-20
Оценить точный ущерб по-прежнему сложно. Известно, что погибло три человека. Также извержение вызвало цунами, которое ударило по архипелагу и принесло большие разрушения. Его высота кое-где достигала двух метров.
Королевство Тонга – это 177 островов, большинство – необитаемые. После извержения все 105 тысяч его жителей оставались без телефонной связи и интернета. Теперь коммуникации частично восстановили.
Эта женщина работает журналисткой. Рассказывает, как обстоят дела в столице и крупнейшем городе Тонги – Нукуалофе.
[Мариан Купу, местная журналистка]:
«Сейчас все в Нукуалофе заняты уборкой. Убирают пепел с крыш, деревьев, офисных зданий, автомобилей, отовсюду. Больше всего беспокоимся о чистой питьевой воде. В наши два бака попал пепел из вулкана».
Австралия, Новая Зеландия и другие страны отправляют в королевство гуманитарную помощь. Её везут грузовые самолёты, а также суда. Среди прочего, на острова доставляют воду и оборудование для опреснения морской воды.
Во время извержения облако пепла поднялось на высоту почти в 40 километров и растянулось на 260 километров. Когда оно достигло главного острова архипелага, который находится в 60 километрах от вулкана, то превратило день в ночь. Были слышны взрывы. С неба падали мелкие камни и пепел.
Два ближайших к вулкану необитаемых острова были почти полностью уничтожены. Один потерял 70% своей площади, второй – примерно половину.
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