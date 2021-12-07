Число жертв вулкана Семеру на Яве продолжает расти

Кадры с индонезийского острова Ява. Так выглядит разрушенная деревня близ вулкана Семеру. Смертоносное извержение произошло в..

Кадры с индонезийского острова Ява. Так выглядит разрушенная деревня близ вулкана Семеру.

Смертоносное извержение произошло в выходные. Из зоны бедствия эвакуировали более 1700 человек.

Число погибших продолжает расти – их уже 22. Ещё почти три десятка человек числятся пропавшими без вести.

Около сотни пострадали. У большинства – ожоги. 15 пострадавших лечат в местной больнице. Всем нужна операция. Пятеро – в реанимации с ожогами более 60% тела.

Пациенты, которые работают водителями на песчаном карьере, вспоминают, как чудом избежали смерти.

[Сударсо, водитель на песчаном карьере]:

«В машине стало очень жарко, и когда поток лавы немного замедлился, я выпрыгнул. Ноги обожгло лавой, я бросился искать безопасный островок. Нашёл большой камень, на который можно было сесть, и стал ждать там». [Ромли, водитель на песчаном карьере]:

«Выйдя из грузовика, я встал на лаву… Я побежал и взобрался на крышу чьего-то дома. Из-за ужасного дыма и вулканического пепла я, казалось, не мог дышать минут 10-15. Но, слава Богу, мне дали шанс на жизнь».

Семеру – самый высокий вулкан острова Ява. Всего в Индонезии – более сотни активных вулканов. Страна входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо.

В понедельник Семеру извергался снова. Власти предупреждают людей, чтобы те не возвращались в опасные зоны.

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