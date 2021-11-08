Авторалли на фоне извергающегося вулкана устроили на Пальме
Экзотическое ралли на фоне извергающегося вулкана. Владельцы винтажных авто устроили пробег на испанском острове Пальма. Обязательная..
Дата загрузки: 2021-11-09
Экзотическое ралли на фоне извергающегося вулкана. Владельцы винтажных авто устроили пробег на испанском острове Пальма.
Обязательная остановка – на смотровой площадке. Отсюда отчётливо видны клубы пепла и дыма, которые выбрасывает Кумбре-Вьеха.
[Даниэль Зойтер, участник ралли из Швейцарии]:
«Увидеть извержение этого вулкана – незабываемое приключение. Я никогда не был так близко к вулкану. Это прекрасное зрелище».
[Барбара Шутер, участница ралли из Великобритании]:
«Слушая о вулканах, можно представить себе их силу. Но когда видишь это своими глазами, понимаешь, как трудно приходится местным жителям. Они, наверное, очень напуганы, потому что мощь вулкана потрясающая».
Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября. Лава сожгла уже почти тысячу гектаров земли и 2500 зданий. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.
Автопробег по острову Пальма – часть ралли винтажных машин на Канарских островах. Оно продлится 19 дней.
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