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Авторалли на фоне извергающегося вулкана устроили на Пальме

Авторалли на фоне извергающегося вулкана устроили на Пальме

Экзотическое ралли на фоне извергающегося вулкана. Владельцы винтажных авто устроили пробег на испанском острове Пальма. Обязательная..

Дата загрузки: 2021-11-09

Экзотическое ралли на фоне извергающегося вулкана. Владельцы винтажных авто устроили пробег на испанском острове Пальма.

Обязательная остановка – на смотровой площадке. Отсюда отчётливо видны клубы пепла и дыма, которые выбрасывает Кумбре-Вьеха.

[Даниэль Зойтер, участник ралли из Швейцарии]:
«Увидеть извержение этого вулкана – незабываемое приключение. Я никогда не был так близко к вулкану. Это прекрасное зрелище».

[Барбара Шутер, участница ралли из Великобритании]:
«Слушая о вулканах, можно представить себе их силу. Но когда видишь это своими глазами, понимаешь, как трудно приходится местным жителям. Они, наверное, очень напуганы, потому что мощь вулкана потрясающая».

Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября. Лава сожгла уже почти тысячу гектаров земли и 2500 зданий. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.

Автопробег по острову Пальма – часть ралли винтажных машин на Канарских островах. Оно продлится 19 дней.
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