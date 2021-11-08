Авторалли на фоне извергающегося вулкана устроили на Пальме

Экзотическое ралли на фоне извергающегося вулкана. Владельцы винтажных авто устроили пробег на испанском острове Пальма.

Обязательная остановка – на смотровой площадке. Отсюда отчётливо видны клубы пепла и дыма, которые выбрасывает Кумбре-Вьеха.

[Даниэль Зойтер, участник ралли из Швейцарии]:

«Увидеть извержение этого вулкана – незабываемое приключение. Я никогда не был так близко к вулкану. Это прекрасное зрелище».

[Барбара Шутер, участница ралли из Великобритании]:

«Слушая о вулканах, можно представить себе их силу. Но когда видишь это своими глазами, понимаешь, как трудно приходится местным жителям. Они, наверное, очень напуганы, потому что мощь вулкана потрясающая».