Новое жерло открылось в вулкане на острове Пальма

Вулкан Кумбре-Вьеха не желает успокаиваться. В нём открылось новое жерло. Раскалённая лава хлынула по нетронутым местам..

Вулкан Кумбре-Вьеха не желает успокаиваться. В нём открылось новое жерло. Раскалённая лава хлынула по нетронутым местам испанского острова Пальма и разрушила ещё больше домов.

Жерло открылось буквально за ночь. В воздух выбросило клубы пепла и дыма. Потоки лавы устремились вниз со скоростью один метр в секунду, потом начали замедляться.

Извержение на Пальме началось 19 сентября. Вулканологи не могут сказать, сколько ещё оно продлится. Пока никаких признаков его ослабления нет.

Лава уже выжгла 1100 гектаров земли, разрушила 2700 зданий, уничтожила банановые плантации. 7000 человек эвакуированы. Треть из них потеряли свои дома.

Извержение Кумбре-Вьехи уже называют самым продолжительным на Пальме за последние 300 лет.

Остров входит в Канарский архипелаг. Он расположен в Атлантическом океане недалеко от Африки.

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