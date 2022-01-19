«Сердце кровью обливается»: разлив нефти в Перу после извержения вулкана Тонга

Ещё недавно это были живописные пляжи с золотистым песком. Теперь они покрыты нефтью. Это Перу. Катастрофа..

Ещё недавно это были живописные пляжи с золотистым песком. Теперь они покрыты нефтью. Это Перу. Катастрофа постигла не менее двух километров береговой линии в центральной части страны, включая два пляжа.

[Педро Спадаро, мэр Вентанильи]:

«Как человек могу сказать вам, что сердце кровью обливается, когда вижу, как гибнут птицы и морские львы».

По официальным данным, утечка произошла в воскресенье во время разгрузки сырой нефти с судна нефтеперерабатывающего завода La Pampilla, принадлежащего испанской компании Repsol. Произошло это из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана близ Тонги днём ранее.

[Педро Спадаро, мэр Вентанильи]:

«Нам нужно ввести чрезвычайное положение во всём секторе, чтобы вооружённые силы могли прийти на помощь с людьми и оборудованием. Так очистка побережья Вентанильи и пострадавших пляжей в Анконе и Санта-Росе пройдёт быстрее».

Напомним, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вызвало цунами высотой до метра, которое дошло до побережий многих стран – от Новой Зеландии и Австралии до Калифорнии в США. В Перу из-за высоких волн утонуло два человека. В Японии жителей призвали эвакуироваться.

С самим королевством Тонга связь по-прежнему ограниченна из-за обрыва подводного кабеля. На островах не работает Интернет.

Во вторник оттуда впервые поступили обновлённые официальные данные о последствиях извержения вулкана. Согласно ним, погибших как минимум трое. На группу островов обрушилось цунами высотой в несколько метров. На одном острове, где жило 50 человек, разрушены почти все жилые дома. Жителей перемещают в эвакуационные центры. На островах также осело много вулканического пепла. Есть жилые территории, до которых до сих пор не добрались.

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