«Сердце кровью обливается»: разлив нефти в Перу после извержения вулкана Тонга

Ещё недавно это были живописные пляжи с золотистым песком. Теперь они покрыты нефтью. Это Перу. Катастрофа..
Дата загрузки: 2022-01-19
Ещё недавно это были живописные пляжи с золотистым песком. Теперь они покрыты нефтью. Это Перу. Катастрофа постигла не менее двух километров береговой линии в центральной части страны, включая два пляжа.
[Педро Спадаро, мэр Вентанильи]:
«Как человек могу сказать вам, что сердце кровью обливается, когда вижу, как гибнут птицы и морские львы».
По официальным данным, утечка произошла в воскресенье во время разгрузки сырой нефти с судна нефтеперерабатывающего завода La Pampilla, принадлежащего испанской компании Repsol. Произошло это из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана близ Тонги днём ранее.
[Педро Спадаро, мэр Вентанильи]:
«Нам нужно ввести чрезвычайное положение во всём секторе, чтобы вооружённые силы могли прийти на помощь с людьми и оборудованием. Так очистка побережья Вентанильи и пострадавших пляжей в Анконе и Санта-Росе пройдёт быстрее».
Напомним, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вызвало цунами высотой до метра, которое дошло до побережий многих стран – от Новой Зеландии и Австралии до Калифорнии в США. В Перу из-за высоких волн утонуло два человека. В Японии жителей призвали эвакуироваться.
С самим королевством Тонга связь по-прежнему ограниченна из-за обрыва подводного кабеля. На островах не работает Интернет.
Во вторник оттуда впервые поступили обновлённые официальные данные о последствиях извержения вулкана. Согласно ним, погибших как минимум трое. На группу островов обрушилось цунами высотой в несколько метров. На одном острове, где жило 50 человек, разрушены почти все жилые дома. Жителей перемещают в эвакуационные центры. На островах также осело много вулканического пепла. Есть жилые территории, до которых до сих пор не добрались.
Короткая ссылка на эту страницу: