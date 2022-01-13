Извержение вулкана Вулф: лава протянулась на 15 километров

Вулкан Вулф на галапагосском острове Исабела в Эквадоре продолжает извергаться. Поток лавы протянулся примерно на 15..

Вулкан Вулф на галапагосском острове Исабела в Эквадоре продолжает извергаться. Поток лавы протянулся примерно на 15 километров. Он движется в том же направлении, что и во время предыдущих извержений.

Угрозы для населённых пунктов нет – они находятся на другой стороне острова. Также нет опасности для диких животных.

Извержение началось 6 января. Облако газа и пепла поднялось почти на 4000 метров над уровнем моря. В предыдущий раз вулкан извергался семь лет назад.

Остров Исабела – самый крупный в архипелаге Галапагос. На нём находится шесть вулканов. Пять – действующие. Вулф – самый высокий из них. Он возвышается на 1700 метров над уровнем моря.

Вулф – щитовой вулкан, то есть пологой формы. Он расположен на экваторе. Причём линия экватора делит вулкан точно пополам.

Короткая ссылка на эту страницу: