Пропавшую 8-летнюю немку нашли в чешском лесу

Её искали с воскресенья. 8-летняя Юлия потерялась в лесу, когда её семья отправилась в небольшой поход..

Её искали с воскресенья. 8-летняя Юлия потерялась в лесу, когда её семья отправилась в небольшой поход в горы на границе с Чехией. Живёт семья в Берлине.

Ребёнок пропал, уйдя играть в лес с братьями.

Оперативно развернули интенсивные поиски. Задействовали два вертолёта и тепловизор. Это дало результат через два дня.

[Флориан Бек, представитель полиции Баварии]:

«Девочку нашли в лесу в Чешской Республике. Чешские власти сообщили нам, что эта девочка – пропавшая Юлия. Она была в состоянии отвечать спасателям, когда её нашли. Но у неё сильное переохлаждение».

Сейчас ребёнок в больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

[Флориан Бек, представитель полиции Баварии]:

«Благодаря этой новости мы вздохнули с облегчением. Мы очень благодарны всем, кто участвовал в поисках. И очень рады сообщить вам хорошую новость».

Эта история закончилась хорошо. Тем временем в списках немецкой полиции в настоящее время числятся 13 тысяч пропавших без вести.

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