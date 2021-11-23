Австралиец ищет новых хозяев ненужным верблюдам

Эти верблюды – необычные гости на ферме австралийского защитника животных. Здесь, в штате Виктория, он держит..

Эти верблюды – необычные гости на ферме австралийского защитника животных. Здесь, в штате Виктория, он держит что-то вроде приюта для домашней птицы, которая стала не нужна владельцам. А теперь помощь потребовалась и верблюдам-самцам.

Мэтью ищет для них новых хозяев. Говорит: всё, что нужно – это лужайка у дома и много еды. Наградой будет преданная дружба.

[Мэтью Гласкотт, фермер]:

«Если научить их слушаться, то они станут отличными домашними животными. Они понимают, что нельзя ломать заборы. И, на самом деле, верблюд – это просто большой щенок».

Фермер забирает ненужных верблюдов у скотоводов. В Виктории сейчас покупают много верблюжьего молока. И скотоводы надолго оставляют только самок, а пожилых самцов содержать не хотят.

Хозяину приюта к концу года, возможно, придётся разместить у себя до полусотни верблюдов. Это будет уже целое стадо. Заботиться о животных помогают волонтёры.

[Теган Белл, волонтёр]:

«Я люблю верблюдов за их характер. Мне нравится приходить в загон, гладить их, кормить и просто быть рядом».

Чтобы держать верблюда, нужны подходящие условия.

[Мэтью Гласкотт, фермер]:

«Верблюдов держать сложно. Нужен крепкий забор и электрическое ограждение. И они очень много едят. За неделю могут съесть пару тонн растительности».

На ферме также живут петухи, эму и страусы.

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