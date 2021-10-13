«Не ем по несколько дней»: мадагаскарцы голодают из-за засухи
В некоторые дни житель Мадагаскара Али пьёт только сладкую воду. Иногда удаётся достать немного риса, но..
Дата загрузки: 2021-10-13
[Цимаморекм Али, жертва засухи]:
«Утром просто пьём воду с сахаром, на обед – сушёная кукуруза. По вечерам иногда вообще не едим. Если можем немного заработать, то покупаем рис».
На острове уже четвёртый год – сильнейшая засуха. Теперь около миллиона жителей региона остро нуждаются в гуманитарной помощи.
[Цимаморекм Али, жертва засухи]:
«В прошлые года были дожди, много дождей. Я выращивал батат и много зарабатывал на его продаже. Я даже женился, потому что разбогател».
Теперь голод угрожает почти половине населения острова.
[Цимаморекм Али, жертва засухи]:
«Но уже три года ситуация другая. Дождей нет, полей из-за засухи нет. Бывает по несколько дней ничего не ем».
Экологи говорят, что температура на юге Африки растёт вдвое быстрее, чем в остальном мире. При этом циклоны на Мадагаскаре бывают чаще, чем в любой другой африканской стране. Учёные считают, что по мере изменения климата, они будут усиливаться.
[Мубли Шарль Болико, представитель организации ООН]:
«У нас также всё чаще происходят песчаные бури, и они всё более разрушительные. Я лично ездил на поля, которые обычно зелёные, но теперь покрыты песком. Это новый феномен, который стал заметнее в прошлом году».
Ожидается, что в ближайшее время около полумиллиона детей на юге Мадагаскара будут серьёзно недоедать, 110 тысяч – голодать. Это может привести к задержкам в развитии, болезням и смертям.
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