«Не ем по несколько дней»: мадагаскарцы голодают из-за засухи

В некоторые дни житель Мадагаскара Али пьёт только сладкую воду. Иногда удаётся достать немного риса, но..

[Цимаморекм Али, жертва засухи]:

«Утром просто пьём воду с сахаром, на обед – сушёная кукуруза. По вечерам иногда вообще не едим. Если можем немного заработать, то покупаем рис».

В некоторые дни житель Мадагаскара Али пьёт только сладкую воду. Иногда удаётся достать немного риса, но часто мужчине уже ничего не достаётся, ведь нужно кормить жену и шестерых детей.

На острове уже четвёртый год – сильнейшая засуха. Теперь около миллиона жителей региона остро нуждаются в гуманитарной помощи.

[Цимаморекм Али, жертва засухи]:

«В прошлые года были дожди, много дождей. Я выращивал батат и много зарабатывал на его продаже. Я даже женился, потому что разбогател».

Теперь голод угрожает почти половине населения острова.

[Цимаморекм Али, жертва засухи]:

«Но уже три года ситуация другая. Дождей нет, полей из-за засухи нет. Бывает по несколько дней ничего не ем».

Экологи говорят, что температура на юге Африки растёт вдвое быстрее, чем в остальном мире. При этом циклоны на Мадагаскаре бывают чаще, чем в любой другой африканской стране. Учёные считают, что по мере изменения климата, они будут усиливаться.

[Мубли Шарль Болико, представитель организации ООН]:

«У нас также всё чаще происходят песчаные бури, и они всё более разрушительные. Я лично ездил на поля, которые обычно зелёные, но теперь покрыты песком. Это новый феномен, который стал заметнее в прошлом году».

Ожидается, что в ближайшее время около полумиллиона детей на юге Мадагаскара будут серьёзно недоедать, 110 тысяч – голодать. Это может привести к задержкам в развитии, болезням и смертям.

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