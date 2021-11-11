В Австралии крокодильи гнёзда нашли рядом с городами
Крокодилы подбираются к городам в Австралии. Эти новорождённые рептилии вылупились из яиц, которые были отложены в..
Дата загрузки: 2021-11-11
Крокодилы подбираются к городам в Австралии. Эти новорождённые рептилии вылупились из яиц, которые были отложены в нескольких сотнях метров от загородных домов в Северной территории.
[Юсукэ Фукуда, биолог]:
«Мы удивились, обнаружив гнездо в таком месте. Это неожиданно».
Пока рейнджеры нашли только два гнезда. Одно – рядом с Палмерстоном, другое – в пригороде Дарвина.
[Иан Хант, рейнджер]:
«Я впервые узнаю о том, что в таких местах нашли крокодильи гнёзда».
Несколько маленьких крокодилов оставили в лаборатории для исследования. Специалисты будут изучать ДНК хищников.
[Юсукэ Фукуда, биолог]:
«Если гнездо сделала самка из другой реки, мы выясним, откуда именно она приплыла».
Учёные надеются с помощью генетики контролировать местную популяцию крокодилов.
Между тем власти пока ничего не предпринимают, поскольку не видят большой опасности для людей. А рейнджеры проверят, появятся ли новые крокодильи гнёзда в следующий сезон размножения.
Крокодилы могут нападать на людей как в воде, так и на суше. В Австралии потенциально опасных хищников увозят подальше от населённых мест. Но это почти бесполезно. Крокодилы умеют отыскивать свою территорию, поэтому возвращаются.
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