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В Австралии крокодильи гнёзда нашли рядом с городами

В Австралии крокодильи гнёзда нашли рядом с городами

Крокодилы подбираются к городам в Австралии. Эти новорождённые рептилии вылупились из яиц, которые были отложены в..

Дата загрузки: 2021-11-11

Крокодилы подбираются к городам в Австралии. Эти новорождённые рептилии вылупились из яиц, которые были отложены в нескольких сотнях метров от загородных домов в Северной территории.

[Юсукэ Фукуда, биолог]:
«Мы удивились, обнаружив гнездо в таком месте. Это неожиданно».

Пока рейнджеры нашли только два гнезда. Одно – рядом с Палмерстоном, другое – в пригороде Дарвина.

[Иан Хант, рейнджер]:
«Я впервые узнаю о том, что в таких местах нашли крокодильи гнёзда».

Несколько маленьких крокодилов оставили в лаборатории для исследования. Специалисты будут изучать ДНК хищников.

[Юсукэ Фукуда, биолог]:
«Если гнездо сделала самка из другой реки, мы выясним, откуда именно она приплыла».

Учёные надеются с помощью генетики контролировать местную популяцию крокодилов.

Между тем власти пока ничего не предпринимают, поскольку не видят большой опасности для людей. А рейнджеры проверят, появятся ли новые крокодильи гнёзда в следующий сезон размножения.

Крокодилы могут нападать на людей как в воде, так и на суше. В Австралии потенциально опасных хищников увозят подальше от населённых мест. Но это почти бесполезно. Крокодилы умеют отыскивать свою территорию, поэтому возвращаются.
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