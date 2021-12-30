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Как спасти летучих лисиц от жары, придумали в Австралии

Как спасти летучих лисиц от жары, придумали в Австралии

Эти летучие лисицы, казалось бы, беззаботно живут в парке в пригороде Сиднея. Но летом им часто..

Дата загрузки: 2021-12-30

Как спасти летучих лисиц от жары, придумали в Австралии
Эти летучие лисицы, казалось бы, беззаботно живут в парке в пригороде Сиднея. Но летом им часто угрожает опасность – экстремальная жара. В Австралии летний сезон уже начался, а значит – пора позаботиться о диких животных.

[Линн Тейлор, глава организации WIRES]:
«Летучие лисицы при экстремально высокой температуре медленно и долго умирают. Это ужасная смерть».

В 2018-м и 19-м штат Новый Южный Уэльс пережил засуху и жару. Колония летучих лисиц сильно пострадала.

[Дэвид Киркланд, глава организации Greater Sydney Parklands]:
«За одно лето только в нашем парке погибло примерно 6000 летучих лисиц».

Спасать рукокрылых будут с помощью оросителя, подобного системе пожаротушения для помещений.

[Джон Мартин, эколог]:
«Разбрызгиватель для охлаждения окружающей среды и спасения летучих лисиц – очень новая технология».

Эта технология пока экспериментальная, но на неё возлагают большие надежды. Правда, экологи говорят, что одного только разбрызгивания воды недостаточно.

[Джон Мартин, эколог]:
«Летучие лисицы выбирают для себя более прохладные места, поэтому очень важно высаживать больше кустарников и другой растительности».

Колония летучих лисиц существует в этом парке, по меньше мере, 200 лет.
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