Как спасти летучих лисиц от жары, придумали в Австралии

Эти летучие лисицы, казалось бы, беззаботно живут в парке в пригороде Сиднея. Но летом им часто..
Дата загрузки: 2021-12-30
[Линн Тейлор, глава организации WIRES]:
«Летучие лисицы при экстремально высокой температуре медленно и долго умирают. Это ужасная смерть».
В 2018-м и 19-м штат Новый Южный Уэльс пережил засуху и жару. Колония летучих лисиц сильно пострадала.
[Дэвид Киркланд, глава организации Greater Sydney Parklands]:
«За одно лето только в нашем парке погибло примерно 6000 летучих лисиц».
Спасать рукокрылых будут с помощью оросителя, подобного системе пожаротушения для помещений.
[Джон Мартин, эколог]:
«Разбрызгиватель для охлаждения окружающей среды и спасения летучих лисиц – очень новая технология».
Эта технология пока экспериментальная, но на неё возлагают большие надежды. Правда, экологи говорят, что одного только разбрызгивания воды недостаточно.
[Джон Мартин, эколог]:
«Летучие лисицы выбирают для себя более прохладные места, поэтому очень важно высаживать больше кустарников и другой растительности».
Колония летучих лисиц существует в этом парке, по меньше мере, 200 лет.
Короткая ссылка на эту страницу: