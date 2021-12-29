Якутская девочка, чудом выжившая в тайге, мечтает стать балериной

Семь лет назад история этой якутской девочки облетела всю Россию. Карина чудом выжила, проведя почти две..
Дата загрузки: 2021-12-29
Семь лет назад история этой якутской девочки облетела всю Россию. Карина чудом выжила, проведя почти две недели в тайге. Тогда ребёнку не было и четырёх лет.
Недавно Карине исполнилось 12. Она учится в балетной школе в Якутске. Способности есть, но трудности всё равно приходится преодолевать.
[Карина Чикитова, выжившая в тайге]:
«Сложно это вот – на пуантах стоять больно, держать руки, тянуть ноги. Много чего».
Сила характера у Карины как раз и проявилась в трудной ситуации, когда заблудилась в тайге. Следователи считают, что она пошла на поиски отца. Он приезжал навестить дочку в деревню, где та гостила у бабушки.
Девочка ушла вместе с щенком – Найдой. Питалась в лесу ягодами. На ночь устраивала постель из травы; ложась спать, обнимала собаку. Так спасалась от холода. На девятый день щенок вернулся в деревню. По его следу пустили служебную собаку. Через три дня нашли Карину – истощённую и в комариных укусах.
Жительница Якутска Альбина, узнав историю девочки, предложила ей и её маме переехать в столицу Якутии. Помогла им устроиться и стала добровольной воспитательницей Карины.
В Якутске девочку часто узнают и пытаются сфотографировать или расспросить о случившемся.
[Альбина Черепанова, жительница Якутска]:
«Карина каждый раз говорит: «Ну что такое? Почему ко мне?» И я должна была её научить, как к этому относиться. Я ей говорю: вот почему к тебе подходят люди? Она говорит: «Я не знаю, я не понимаю». А я ей говорю: вот ты была маленькой, ты попала в трудную ситуацию, и ты осталась сильной и мудрой. Поэтому все мамы хотят, чтобы их дети такие и были».
Сейчас Карина всерьёз думает о балете.
[Карина Чикитова, девочка, выжившая в тайге]:
«Мечтаю станцевать в Большом театре в роли Жизель».
В 2015 году на площади аэропорта Якутска в память о чудесном спасении девочки установили бронзовую скульптуру Карины и Найды.
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