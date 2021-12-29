Якутская девочка, чудом выжившая в тайге, мечтает стать балериной

Семь лет назад история этой якутской девочки облетела всю Россию. Карина чудом выжила, проведя почти две..

Семь лет назад история этой якутской девочки облетела всю Россию. Карина чудом выжила, проведя почти две недели в тайге. Тогда ребёнку не было и четырёх лет.

Недавно Карине исполнилось 12. Она учится в балетной школе в Якутске. Способности есть, но трудности всё равно приходится преодолевать.

[Карина Чикитова, выжившая в тайге]:

«Сложно это вот – на пуантах стоять больно, держать руки, тянуть ноги. Много чего».

Сила характера у Карины как раз и проявилась в трудной ситуации, когда заблудилась в тайге. Следователи считают, что она пошла на поиски отца. Он приезжал навестить дочку в деревню, где та гостила у бабушки.

Девочка ушла вместе с щенком – Найдой. Питалась в лесу ягодами. На ночь устраивала постель из травы; ложась спать, обнимала собаку. Так спасалась от холода. На девятый день щенок вернулся в деревню. По его следу пустили служебную собаку. Через три дня нашли Карину – истощённую и в комариных укусах.

Жительница Якутска Альбина, узнав историю девочки, предложила ей и её маме переехать в столицу Якутии. Помогла им устроиться и стала добровольной воспитательницей Карины.

В Якутске девочку часто узнают и пытаются сфотографировать или расспросить о случившемся.

[Альбина Черепанова, жительница Якутска]:

«Карина каждый раз говорит: «Ну что такое? Почему ко мне?» И я должна была её научить, как к этому относиться. Я ей говорю: вот почему к тебе подходят люди? Она говорит: «Я не знаю, я не понимаю». А я ей говорю: вот ты была маленькой, ты попала в трудную ситуацию, и ты осталась сильной и мудрой. Поэтому все мамы хотят, чтобы их дети такие и были».

Сейчас Карина всерьёз думает о балете.

[Карина Чикитова, девочка, выжившая в тайге]:

«Мечтаю станцевать в Большом театре в роли Жизель».

В 2015 году на площади аэропорта Якутска в память о чудесном спасении девочки установили бронзовую скульптуру Карины и Найды.

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