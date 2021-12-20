Полиция кормит потерянных кошек на острове Пальма

Вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма молчит уже неделю. Над горой поднимаются газы. Это считается признаком..

Вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма молчит уже неделю. Над горой поднимаются газы. Это считается признаком угасания активности.

Эвакуированным жителям разрешили вернуться в зону отчуждения, чтобы очистить свои дома от пепла. Однако большинству пока не разрешают оставаться на ночь.

Между тем гражданские гвардейцы Испании помогают брошенным в зоне отчуждения кошкам. Им привозят еду и воду. Также проверяют, есть ли у них чипы, по которым можно отыскать хозяев. О животных заботятся с самого начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

[Хавьер Корваль, гражданский гвардеец]:

«Эвакуируем тех, кто в этом нуждается, пытаемся вернуть их владельцам или отправляем в приюты для животных».

Гвардейцы также обнаружили в зоне отчуждения мёртвых диких животных. Возможно, они отравились токсичными газами.

[Хавьер Корваль, гражданский гвардеец]:

«Я пока не могу объяснить причину их гибели. Мы, и правда, обнаружили диких животных и птиц. Мы собрали их останки и отправили на анализ, чтобы выяснить причину гибели».

Последнее извержение оказалось самым продолжительным на Пальме за всё время наблюдений. Вулкан извергался 86 дней. Не исключено, что он может снова активизироваться.

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