Мир Алисы в Страны чудес воссоздали с помощью светящихся скульптур

Белый кролик, Мартовский заяц и Чеширский кот – здесь собрались почти все герои из фантастического мира..
Дата загрузки: 2021-12-20
Белый кролик, Мартовский заяц и Чеширский кот – здесь собрались почти все герои из фантастического мира Льюиса Кэрролла. Эта выставка светящихся скульптур проходит в литовском городе Пакруойис.
[Вадим Овцинко, организатор выставки]:
«Алиса в Стране чудес – это история из детства. Мы подумали, что предложить людям немного волшебства и чего-то сказочного и хорошего из детства – это здорово. Всем должно понравиться».
Сотни скульптур созданы из шёлка и подсвечены миллионами лампочек. Здесь можно попутешествовать по сказочному лесу, зайти на чаепитие к Шляпнику или погулять среди цветов.
[гостья выставки]:
«Здесь очень приятно. Прекрасные светящиеся скульптуры и замечательная история об Алисе и Стране чудес. Мне очень нравится».
Фестиваль световых инсталляций в Пакруойисе проходит в четвёртый раз. Сейчас это одно из немногих развлекательных мероприятий в Литве, поскольку из-за COVID в стране действуют ограничительные меры.
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