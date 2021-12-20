fb pixel
Телеканал NTD

Мир Алисы в Страны чудес воссоздали с помощью светящихся скульптур

Мир Алисы в Страны чудес воссоздали с помощью светящихся скульптур

Белый кролик, Мартовский заяц и Чеширский кот – здесь собрались почти все герои из фантастического мира..

Дата загрузки: 2021-12-20

Мир Алисы в Страны чудес воссоздали с помощью светящихся скульптур

Белый кролик, Мартовский заяц и Чеширский кот – здесь собрались почти все герои из фантастического мира Льюиса Кэрролла. Эта выставка светящихся скульптур проходит в литовском городе Пакруойис.

[Вадим Овцинко, организатор выставки]:
«Алиса в Стране чудес – это история из детства. Мы подумали, что предложить людям немного волшебства и чего-то сказочного и хорошего из детства – это здорово. Всем должно понравиться».

Сотни скульптур созданы из шёлка и подсвечены миллионами лампочек. Здесь можно попутешествовать по сказочному лесу, зайти на чаепитие к Шляпнику или погулять среди цветов.

[гостья выставки]:
«Здесь очень приятно. Прекрасные светящиеся скульптуры и замечательная история об Алисе и Стране чудес. Мне очень нравится».

Фестиваль световых инсталляций в Пакруойисе проходит в четвёртый раз. Сейчас это одно из немногих развлекательных мероприятий в Литве, поскольку из-за COVID в стране действуют ограничительные меры.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...