Мир Алисы в Страны чудес воссоздали с помощью светящихся скульптур

Белый кролик, Мартовский заяц и Чеширский кот – здесь собрались почти все герои из фантастического мира..

Белый кролик, Мартовский заяц и Чеширский кот – здесь собрались почти все герои из фантастического мира Льюиса Кэрролла. Эта выставка светящихся скульптур проходит в литовском городе Пакруойис.

[Вадим Овцинко, организатор выставки]:

«Алиса в Стране чудес – это история из детства. Мы подумали, что предложить людям немного волшебства и чего-то сказочного и хорошего из детства – это здорово. Всем должно понравиться».

Сотни скульптур созданы из шёлка и подсвечены миллионами лампочек. Здесь можно попутешествовать по сказочному лесу, зайти на чаепитие к Шляпнику или погулять среди цветов.

[гостья выставки]:

«Здесь очень приятно. Прекрасные светящиеся скульптуры и замечательная история об Алисе и Стране чудес. Мне очень нравится».

Фестиваль световых инсталляций в Пакруойисе проходит в четвёртый раз. Сейчас это одно из немногих развлекательных мероприятий в Литве, поскольку из-за COVID в стране действуют ограничительные меры.

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