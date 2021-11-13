Польский студент создаёт 3D-печатные протезы для собак

Эта собака-инвалид по кличке Соня – первая пациентка польского студента-ветеринара Мацея Щепанского. Он разрабатывает метод создания..

Эта собака-инвалид по кличке Соня – первая пациентка польского студента-ветеринара Мацея Щепанского. Он разрабатывает метод создания индивидуальных 3D-печатных протезов для животных и тратит на это всю стипендию.

Соня ещё щенком попала под грузовик и потеряла правую заднюю лапу. Сейчас ей примеряют искусственную конечность.

[Мацей Щепанский, разработчик протезов]:

«Я делаю протезы, учитывая потребности, конкретного животного. В этом преимущество изделия. Протезы идеально садятся на культю, размер полностью подходит, а высота регулируется».

Собака вроде бы прекрасно ходит и на трёх лапах. Но хозяйка замечает тревожные изменения.

[Каролина Попецкая, владелица собаки]:

«Я уже вижу, что правое бедро очень сильно опускается и смещается вправо. Это вредно для собаки, поскольку с возрастом суставы могут заболеть и перестать работать».

Ветеринары подтверждают, что всю жизнь скакать на трёх лапах нельзя.

[Мацей Щепанский, разработчик протезов]:

«Суставы работают всё хуже, мускулы перестраиваются. Там, где лапа не работает, они атрофируются. Страдает весь организм».

Студент сначала делает слепок культи, потом оцифровывает его, а затем разрабатывает протез. Такие искусственные конечности могут стоить до 750 долларов. Мацей считает, что в некоторых случаях лучше не прибегать к оперативному эндопротезированию, а сделать такой протез.

[Мацей Щепанский, разработчик протезов]:

«Они дешевле эндопротезов, поскольку 3D-печать обходится недорого. И это доступный метод, к тому же протез можно сделать быстро».

В Польше производство 3D-печатных протезов для животных пока в новинку. Мацей планирует открыть свою компанию и помогать домашним питомцам без лап.

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