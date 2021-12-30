3D и виртуальная реальность: цифровые новинки 2021 года

В 2021 году цифровой мир всё больше сливался с реальным. Причём, слияние происходило в обе стороны:..

В 2021 году цифровой мир всё больше сливался с реальным. Причём, слияние происходило в обе стороны: что-то переходило в виртуальную реальность, а что-то наоборот материализовалось.

Пример последнего – 3D-технологии, которые стали использовать ещё креативнее. Так, в Италии с их помощью воссоздали шедевр Микеланджело. Статую Давида создали специально для Всемирной выставки в Дубае. Впрочем, там она вызвала ажиотаж. В ОАЭ запрещено демонстрировать обнажённое тело, поэтому посетителям были видны только ноги Давида. Остальную часть статуи можно было рассмотреть. лишь поднявшись на специальный помост.

Также 3D-принтеры использовали, чтобы печатать дома, а точнее – доступное жильё. Идея родилась в Калифорнии.

[Сэм Рубен, сооснователь Mighty Buildings]:

«Мы можем печатать именно то, что нам нужно. Причём от этого – ноль отходов. А на обычной стройке с одного квадратного метра материалов более 16 килограммов идёт на свалку».

В Нидерландах с помощью 3D-принтера напечатали бетонный дом. Бунгало на две спальни собрали из 24 бетонных блоков. На их печать ушло 120 часов.

Также в Нидерландах установили первый напечатанный на 3D-принтере мост. Он появился в Амстердаме. Его открыли королева Максима и робот.

А в Израиле на 3D-принтере напечатали раковую опухоль мозга, используя клетки пациента. Затем медики испытали на ней разные препараты и методы лечения.

Технологии также помогли миру животных. Так, польский ветеринар разработал метод печати протезов для собак. В отличие от традиционных, их не нужно вживлять, и они дешевле аналогов.

В Берлине с помощью дополненной реальности показали период существования Берлинской стены. А конкретнее – знаменитое противостояние советских и американских танков.

А в Токио появился билборд с объёмной кошкой. Его размеры – 8 на 19 метров.

В Канаде на одну из свадеб подруга невесты пришла в виде голограммы. Из-за ковидных ограничений она застряла в Лондоне и не смогла приехать на торжество. Тогда жених подготовил для своей невесты сюрприз. Общение проходило в реальном времени.

[Бриттани Смит Галлант, невеста]:

«Это было так удивительно. Мне казалось, что я физически видела её здесь, хотя это были лишь частицы света. Но это был очень особенный момент».

В век коронавируса театр тоже перешёл в цифровое пространство. В Великобритании одна труппа создала спектакль, который можно увидеть в виртуальной реальности. Причём за игрой актёров можно наблюдать с любой точки обзора, попадая прямо в гущу событий.

Наконец, цифровой модный дом Auroboros показал первую цифровую коллекцию одежды. В физическом виде её нет. Все наряды можно примерить с помощью Snapchat и технологии дополненной реальности.

Короткая ссылка на эту страницу: