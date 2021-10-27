На орбите Земли появится ещё одна космическая станция

Космический туризм становится всё доступнее для простых жителей Земли. Недавно ведущие американские миллиардеры-разработчики впервые слетали в..

Космический туризм становится всё доступнее для простых жителей Земли. Недавно ведущие американские миллиардеры-разработчики впервые слетали в космос. И сейчас уже строят планы по созданию космической туристической базы.

Компания Джеффа Безоса Blue Origin построит на околоземной орбите новую станцию по типу МКС. На неё хотят возить исследователей, разработчиков и простых туристов.

Станцию назовут «Орбитальный риф». Сам Безос характеризует её как «бизнес-пространство смешанного типа».

Как ожидается, станция заработает во второй половине этого десятилетия.

Ранее в октябре компания Blue Origin уже свозила в космос 90-летнего американо-канадского актёра Уильяма Шетнера. Он звезда научно-фантастического телесериала «Звездный путь». Но в этот раз его полёт был не кинематографическим, а реальным. Он стал самым пожилым человеком, слетавшим в космос.

Полёт длился около 10 минут, а корабль поднялся на высоту более 100 километров над Землёй. Это считают границей космоса.

Это был уже второй полёт суборбитального корабля New Shepard.

А во время первого запуска 20 июля на орбиту ненадолго слетал сам основатель компании Безос.

Ещё один миллиардер, который недавно побывал в космосе – это Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic’s. Он слетал на орбиту на ракете собственного производства на девять дней раньше Безоса.

Кроме того, в сентябре корабль Илона Маска SpaceX совершил первый частный космический полёт. Правда, самого изобретателя на борту не было.

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