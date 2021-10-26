Органы на заказ: сюжет «Игры в кальмара» – реальность?

Южнокорейский многосерийный триллер «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом в истории Netflix. И в то время как его основной сюжет явно выдуман, одна сюжетная линия подозрительно близка к реальности. Она рассказывает о том, что у живых людей извлекают органы для продажи.

Правозащитные организации говорят, что китайская компартия держит в тюрьмах миллионы политических заключённых, и сотни тысяч из них каждый год лишают жизни на операционном столе.

Есть подозрения, что власти руководят сетью поставок человеческих донорских органов, ради которых людей убивают на заказ. Об этом говорится в статье Daily Mail.

Всего за неделю до выхода южнокорейского триллера на Netflix Пекин объявил, что у Китае нет никакой сети по изъятию органов. Сделал он это после заявления ООН, в котором говорилось, что китайские власти нацеливаются на представителей определённых этнических, языковых и религиозных меньшинств, находящихся в заключении. И что на этом руководство зарабатывает около миллиарда долларов в год.

Специальные докладчики ООН по правам человека более года изучали свидетельства очевидцев, а также крайне подозрительные права доноров в Китае. Они заявили, что их чрезвычайно обеспокоили сообщения об изъятии органов в исправительных заведениях КНР.

Среди жертв таких преступлений называют приверженцев медитативной практики Фалуньгун, мусульман-уйгуров, тибетцев и последователей домашних христианских церквей.

Существование шокирующей системы изъятия органов подтвердили в ходе многих расследований. Так, во время звонков в китайские больницы удалось выяснить, что желаемый орган можно получить всего за две недели.

Записи звонков представили на заседании Трибунала по Китаю, который прошёл в Лондоне в июне 2019 года. Во время телефонного разговора врач одного военного госпиталя сказал участнику расследования, который представился пациентом, что органов очень много.

Трибунал пришёл к выводу, что уйгуров и приверженцев Фалуньгун используют в качестве своеобразного банка органов для пациентов, которые нуждаются в пересадке.