Технология дополненной реальности позволила увидеть Олимпию

Вернуться в прошлое благодаря смартфону. Технология дополненной реальности позволяет посмотреть на Древнюю Олимпию глазами людей того..

Вернуться в прошлое благодаря смартфону. Технология дополненной реальности позволяет посмотреть на Древнюю Олимпию глазами людей того времени. Здесь в течение почти тысячи лет проводили спортивные игры, которые стали прародителями современной Олимпиады.

Пользователи могут рассмотреть цифровые строения прямо на месте, а также удалённо. Также есть возможность полностью погрузиться в виртуальную реальность с помощью гарнитуры.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«27 древних памятников, воссозданные виртуально, а также их истории – это совершенно новый способ познания нашего культурного наследия».

Здесь можно увидеть статую Зевса, украшенную слоновой костью и позолотой, а также заглянуть в мастерскую, где более 2400 лет назад работал знаменитый скульптор Фидий.

Программу разработало Министерство культуры и спорта Греции в сотрудничестве с компанией Microsoft. Её готовили полтора года. Microsoft изучала Олимпию с помощью дронов и датчиков.

[Теодосис Михалопулос, представитель Microsoft в Греции]:

«Мы сделали сотни тысяч снимков, чтобы собрать данные о местности и памятниках. Затем с помощью наших технологий мы воссоздали всё так, как это могло выглядеть более 2000 лет назад».

Сегодня гарнитура Microsoft для виртуальной реальности стоит около 3500 долларов США. Однако эксперты говорят, что со временем такие гаджеты станут доступнее.

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