Подросток совершил смелый поступок, а потом расплакался

Вечером подростки Далоренс Холланд и Зех Кринич сидели на крыльце дома и разговаривали. Они заметили, что из-за кустов что-то выбежало на дорогу. Ребята решили провести расследование.

«Я подумал, что это лиса или какое-то другое животное. Мне не хотелось, чтобы оно погибло», – вспоминает Далоренс. Подростки побежали к дороге.

Приблизившись, они увидели трёхлетнюю девочку. Навстречу ей ехал грузовик. «Мы просто выскочили перед грузовиком. Мы не смотрели по сторонам. Мы просто прыгнули», – рассказал Зех. Далоренс бросился к ребёнку, схватил на руки и остановился на середине проезжей части. «Я стоял и вдруг начал плакать, в голове пронеслось: «О Боже, мы только что сделали что-то невероятное»», – вспоминает подросток.

Полиция города Маунт-Джулиет в штате Теннеси расследует происшествие. Они выясняют у родителей, почему поздно вечером ребёнок оказался один на дороге.