Монахи танцуют, чтобы отогнать злых духов

Традиционные инструменты, ритуальные танцы и старинные одеяния. Буддисты верят, что так можно отпугнуть злых духов. Тогда..

Традиционные инструменты, ритуальные танцы и старинные одеяния. Буддисты верят, что так можно отпугнуть злых духов. Тогда вокруг воцарятся покой и счастье. Такое религиозное служение называется Цам. Его здесь будут проводить три дня.

Сейчас танец исполняют буддийские монахи бутанского монастыря в индийском городе Бодхгая.

[монах]:

«В праздник рано утром мы молимся, а затем исполняем этот танец. Он религиозный. Мы делаем это ради мира во всём мире».

Во время танца некоторые монахи могут надевать маски защитников буддийского учения. Это призвано ещё лучше отпугнуть злых духов от монастыря и его обитателей.

В Бодхгаю обычно стекаются паломники со всего мира. Считается, что именно здесь под деревом Бодхи достиг просветления Будда Шакьямуни. В городе есть много монастырей для буддийских монахов из разных стран.

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