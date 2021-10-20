Facebook согласился заплатить за дискриминацию рабочих

Facebook согласился выплатить штраф для урегулирования гражданских исков со стороны правительства США. Компанию обвиняли в дискриминации..

Facebook согласился выплатить штраф для урегулирования гражданских исков со стороны правительства США. Компанию обвиняли в дискриминации американских рабочих и нарушении федеральных правил найма.

Министерство юстиции США подало иск в декабре прошлого года. По его мнению, Facebook предоставил преференции при найме временных работников. В том числе тем, у кого есть визы H-1B. Технологические компании часто используют именно этот тип виз, чтобы нанимать иностранных специалистов по определённым специальностям.

Правительство США говорит, что Facebook отказался брать на работу американцев на места, которые были зарезервированы за иностранцами с подобными визами.

Facebook заплатит гражданский штраф размером почти в пять миллионов, плюс – до 9,5 миллионов долларов всем пострадавшим от такой политики компании.

Более 14 миллионов долларов – для бюджета компании почти ничто. Однако прокуратура США назвала решение историческим. Это будет самый крупный гражданский штраф за всю 35-летнюю историю Закона об иммиграции и гражданстве.

Впрочем, этот спор – не единственный между компанией и правительством США.

Так, в этом месяце соцсеть подверглась критике со стороны законодателей после скандального интервью его бывшей сотрудницы. Та обвинила интернет-гиганта в том, что он в погоне за большими прибылями пренебрегал безопасностью пользователей, а также сознательно позволял наносить вред психическому здоровью детей и разжигать разногласия в обществе.

Компания все обвинения отрицает.

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