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Зачем подросток сшил уже более 3100 мишек

Зачем подросток сшил уже более 3100 мишек
Скриншот TheBL/Youtube
Зачем подросток сшил уже более 3100 мишек

Девятилетний Кэмпбелл Ремесс хотел сделать подарки детям, которые лежат в больнице. Но родителям мальчика это было не по карману.

Кэмпбеллу пришла идея сшить мишку из меха на швейной машинке. На изготовление первой игрушки ушло шесть часов, теперь тратит час. Он назвал свой проект «365» и шьёт мишек каждый день. Кэмпбелл шьёт плюшевых мишек для больных детей и на продажу, чтобы заработать деньги на благотворительность. Сейчас юноше 16 лет. В общей сложности он сшил 3100 медвежат.

«Когда я дарю мишку, то в ответ получаю положительную реакцию. Это вдохновляет меня продолжать шить медвежат, и мне это нравится», – поделился подросток.

Во время карантина Кэмпбелл провёл в прямом эфире мастер-класс по изготовлению мишки и рассказал о своём проекте: «Я подумал, что это хорошая идея – привлечь детей к чему-то полезному во время изоляции и карантина». Кэмпбелл советует ровесникам не зацикливаться на негативных аспектах жизни. «Выйдите на улицу, сделайте что-нибудь во дворе или просто повеселитесь», – сказал он.

Кэмпбеллу помогает мама, она оператор его трансляций. Он обучает изготовлению медвежат на Facebook. Мама рассказала, что сын планирует разослать мишек всем службам экстренной помощи и снять видео, чтобы вдохновить других.

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