Спорт и экология – главные тренды на выставке Baby Show в Лондоне

Отправиться на утреннюю пробежку вместе с новорождённым предлагают на недавно открывшейся выставке Baby Show в Лондоне...

Отправиться на утреннюю пробежку вместе с новорождённым предлагают на недавно открывшейся выставке Baby Show в Лондоне.

Этот гаджет разработала компания Cybex. Такую коляску можно прикрепить не только к себе, но и к велосипеду и даже лыжам.

[Наташа Тёрнер, менеджер Cybex]:«Когда бежишь с коляской, то всегда нужно держать её одной рукой, и при этом человек теряет свободу движения. Но если коляску прикрепить к талии, то можно почувствовать свободу».

Среди других новинок – спортивная одежда для беременных и органические пищевые продукты.

Вообще главный тренд – экологичность. Многие ткани и одежда на выставке сделаны из переработанных или органических материалов. Например, эти пледы.

[Виктория Окли, менеджер Kura Organics]:«Верхний слой связан из органической пряжи, а внутренняя часть – из трикотажа и органического хлопка. Мы также предлагаем шапки и одеяла. Они тоже из органического хлопка».

А вот решение проблемы, когда дети быстро вырастают из своей одежды. Эта компания предлагает брать детские вещи напрокат. Говорит, что это полезнее для окружающей среды, ведь все ненужные чепчики и боди оказываются на свалках.

Выставка прошла в выставочном центре Olympia в Лондоне.

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