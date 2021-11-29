Фонари-динозавры: выставка света открылась в Париже
Попасть прямо в пасть доисторическому хищнику. Здесь это совсем не страшно и даже увлекательно. В парижском..
Дата загрузки: 2021-11-30
Попасть прямо в пасть доисторическому хищнику. Здесь это совсем не страшно и даже увлекательно. В парижском ботаническом саду открылась выставка гигантских фонарей на тему динозавров.
Более 100 световых скульптур растений и животных переносят посетителей в прошлое на 600 миллионов лет. Здесь и массивные трицератопсы, и длинношеии бронтозавры.
[посетительница]:
«Так интересно. Это выставка о животных, которых больше нет. Тут есть такие, о которых мы ничего не знаем. Но всё так красиво светится».
Фигуры сделаны из стали, бумаги и огней.
[посетительница]:
«Очень познавательно и очень красиво. Подходит для любого возраста».
[посетительница]:
«Чудесно. Мне очень понравились разные доисторические животные. Цвета просто фантастические».
Организаторы говорят, что хотели не просто создать рождественскую атмосферу, но и рассказать о биоразнообразии и о том, что многие виды животных уже исчезли.
По их словам, сегодня на планете обитает всего 2% того количества видов, которые в разные периоды существовали на Земле в прошлом.
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