Фонари-динозавры: выставка света открылась в Париже

Попасть прямо в пасть доисторическому хищнику. Здесь это совсем не страшно и даже увлекательно. В парижском..

Попасть прямо в пасть доисторическому хищнику. Здесь это совсем не страшно и даже увлекательно. В парижском ботаническом саду открылась выставка гигантских фонарей на тему динозавров.

Более 100 световых скульптур растений и животных переносят посетителей в прошлое на 600 миллионов лет. Здесь и массивные трицератопсы, и длинношеии бронтозавры.

[посетительница]:

«Так интересно. Это выставка о животных, которых больше нет. Тут есть такие, о которых мы ничего не знаем. Но всё так красиво светится».

Фигуры сделаны из стали, бумаги и огней.

[посетительница]:

«Очень познавательно и очень красиво. Подходит для любого возраста». [посетительница]:

«Чудесно. Мне очень понравились разные доисторические животные. Цвета просто фантастические».

Организаторы говорят, что хотели не просто создать рождественскую атмосферу, но и рассказать о биоразнообразии и о том, что многие виды животных уже исчезли.

По их словам, сегодня на планете обитает всего 2% того количества видов, которые в разные периоды существовали на Земле в прошлом.

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