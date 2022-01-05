В Лас-Вегасе заработала технологическая выставка CES

На выставке CES в Лас-Вегасе показывают новейшие технологические разработки. Ежегодное мероприятие собрало ведущие компании, а также..

На выставке CES в Лас-Вегасе показывают новейшие технологические разработки. Ежегодное мероприятие собрало ведущие компании, а также новичков рынка.

В прошлом компания Sony была известна своими телевизорами и камерами. Но теперь она продолжает заходить на автомобильный рынок.

На выставке она показала свой прототип внедорожника Vision-S. Он полностью электрический, и на нём снаружи и внутри установлено 47 датчиков, чтобы обеспечивать безопасность.

Свой первый электрокар компания представила в прошлом году. Тоже на CES. А весной этого года она планирует открыть своё автомобильное подразделение под названием Sony Mobility.

А компания LG Electronics показывает дом будущего. В нём все приборы активируются голосом, видео можно открыть с разных экранов, а штрих-коды отсканировать, чтобы подсказать духовке, как готовить еду.

Ещё южнокорейский гигант показал новое поколение прозрачных OLED-экранов. Вице-президент компании говорит, что подобные уже широко используют.

[Чо Мин У, вице-президент LG Electronics]:

«Например, наши прозрачные OLED-экраны можно найти в поездах Китая и Японии. Они заменяют окна в поездах. На них отображается информация о расписании или погоде, новостях и так далее. При этом пассажиры могут любоваться видами за окном».

А Samsung показала пульт для телевизора на солнечных батареях, который сможет заряжаться через Wi-Fi. То есть батарейки больше не нужны.

Ещё одна новинка – новый портативный проектор, который должен показывать в кинематографическом качестве, а также оборудован умной колонкой, которая активируется голосом.

Также Samsung представила стиральную машину с искусственным интеллектом. Она учится запоминать привычки хозяев в отношении того, как долго нужно стирать и сколько использовать порошка.

В прошлом году выставка проходила только онлайн из-за пандемии. В этот раз посетителей уже пускают. Правда, их будет меньше, чем два года назад – около 75 тысяч вместо 170.

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