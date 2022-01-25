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Новую кутюрную коллекцию Dior показали на Неделе моды в Париже

Новую кутюрную коллекцию Dior показали на Неделе моды в Париже

Чёрно-белая палитра, приглушённый серый и почти никаких украшений. Новая коллекция Dior Haute Couture весна-лето 2022 выглядит..

Дата загрузки: 2022-01-25

Новую кутюрную коллекцию Dior показали на Неделе моды в Париже

Чёрно-белая палитра, приглушённый серый и почти никаких украшений. Новая коллекция Dior Haute Couture весна-лето 2022 выглядит минималистичной. Дефиле проходит в рамках Недели высокой моды в Париже.

На подиум выходят модели в строгих пиджаках, платьях свободного кроя и туфлях на низком каблуке.

В коллекции доминируют наряды с тончайшей вышивкой, которая больше похожа на сияющее кружево. Это полностью ручная работа. Над ней трудились 380 мастеров.

Креативный директор модного дома говорит, что на создание коллекции её вдохновили романтизм и хрупкость. Она также хочет продвигать новое поколение мастеров-ремесленников.

[Мария Грация Кьюри, креативный директор модного дома Dior]:
«Думаю, быть брендом моды сегодня для Dior означает поддерживать способных людей по всему миру и поддерживать саму жизнь. Потому что во время пандемии есть риск всё потерять».

На Неделе моды также представят свои коллекции модный дом Chanel и итальянские бренды Fendi и Valentino.
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