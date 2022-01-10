Новинки CES: «переводчик» детского плача и «умные» шахматы

Выставка CES в Лас-Вегасе показала много «умных» гаджетов. Так, этот разработчик утверждает, что научился расшифровывать детский..

[Кисуне Ан, представитель компании-разработчика]:

«Наше изобретение – своеобразный тренер сна, оборудованный искусственным интеллектом. Родители узнаЮт, что им делать с ребёнком, чтобы уложить его пораньше».

Выставка CES в Лас-Вегасе показала много «умных» гаджетов. Так, этот разработчик утверждает, что научился расшифровывать детский плач. Устройство может определять, что конкретно вызывает у ребёнка дискомфорт.

А это «умный» ошейник, который следит за состоянием здоровья собаки.

[Дэвид Эрхан, представитель компании-разработчика]:

«Это аналог Apple Watch для собак. Функции почти такие же. И это позволяет предотвратить серьёзные проблемы на ранней стадии. Например, В США каждая пятая собака, а это около 20 миллионов питомцев, страдает от проблем с сердцем».

И, конечно, эксперты не могли не отметить, как свободно можно было гулять в этом году между стендами с новинками. Многие крупные компании решили не приезжать, а подготовили только онлайн-презентации.

[Николь Скотт, эксперт в области технологий]:

«CES – это обычно толпа и хаос. Но в этом году это простор и свобода. Тут можно свободно гулять. Совсем не то, к чему мы привыкли. Также поражает количество пустых стендов».

И благодаря такому спокойствию многие могли насладиться неспешной игрой в шахматы. Конечно, тоже высокотехнологичные. Так, клетки загораются красным, синим и зелёным, показывая плохие, средние и удачные ходы.

[Адам Руш, представитель компании-разработчика]:

«Когда игрок касается фигуры, то видит зелёные, синие и красные клетки. Зелёные – это хорошие ходы, синие – нормальные, а красные – неудачные. Так можно делать правильный выбор. Если вы постоянно кого-то обыгрываете, то у соперника появится возможность избегать очень неудачных решений. Это сделает игру более захватывающей».

Было много и других новинок. Так, LG представила целую систему гаджетов – от очистителей воздуха и обогревателей до беспроводных мониторов на колёсах. Hyundai говорила о метавселенной, где виртуальная реальность дополняет интернет и мобильность. А Sony показала прототип своего нового электромобиля. У Samsung в запасе не было авто, зато её пульт для телевизора теперь может заряжаться не только от солнечных панелей, но также через Wi-Fi.

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