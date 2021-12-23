Найти вход в волшебный мир игрушек из прошлого. Сыграть в такой квест предлагают в Музее истории..

Путешествие в детство: игрушки из прошлого показали на выставке в Томске

Найти вход в волшебный мир игрушек из прошлого. Сыграть в такой квест предлагают в Музее истории Томска. Страна детства открывается за дверями старого шкафа. В просторной комнате живут своей жизнью игрушки, знакомые многим взрослым.

[Юлия Корягина, экскурсовод]:

«Здесь, в этом зале, можно так изрядно поностальгировать, поразглядывать все игрушки, наверняка каждый найдёт либо своего мишку, либо свою куклу, либо свою любимую машинку».

Эту предновогоднюю выставку готовили для детей. Но, когда экспонаты заняли свои места, поняли – она для взрослых. Большинство игрушек сделано в 60-х – 70-х годах.

[Софья Назарова, заместитель директора музея]:

«Есть игрушки более старые, то есть переходного периода – революционного. Это как раз медведи там есть. И куклы у нас есть немецкого производства».

Есть здесь и игрушки из Прибалтики. Их привозили детям из командировок.

Многие экспонаты предоставили жители Томска и других городов России.

[Софья Назарова, заместитель директора музея]:

«Иногда люди даже не понимают, что какая-то вещь, действительно, ценная, пока они не увидят у нас на выставке или пока мы её не попросим. И кстати, в рамках этой экспозиции был один из самых больших откликов от томичей. То есть, наверное половину экспозиции составили игрушки людей, которые нам принесли на время».

Алексей из Новокузнецка привёз 14 медведей с символикой Олимпийских игр 1980 года.

[Алексей Радченко, коллекционер]:

«К сожалению, сама железная дорога утеряна, а вот олимпийский мишка на паровозике остался и вагончик. Это моделька такая действующая, у неё ключик есть, заводишь, и она едет».

Эта выставка не только окунает в мир детства, но и позволяет на примере игрушек увидеть, как менялась жизнь людей и страны в целом.

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