Дух Рождества: выставка праздничного декора открылась в Лондоне

Блеск Рождества снова вернулся в выставочный центр Olympia в Лондоне – впервые с 2019 года. Посетителям..

Блеск Рождества снова вернулся в выставочный центр Olympia в Лондоне – впервые с 2019 года. Посетителям предлагают декорации и украшения на предстоящий праздничный сезон.

Здесь, например, можно купить подушки с рождественскими узорами и носки для подарков.

[Мюрель Карин, сотрудница Jan Constantine]:

«Люди хотят сделать этот год особенным, поскольку в прошлом не смогли встретиться. Теперь это можно сделать, можно хорошо провести время вместе. Поэтому люди украшают свои дома, создают тёплую рождественскую атмосферу».

Все подушки здесь сделаны из натуральных тканей. Они хоть и стоят дороже, зато прослужат дольше, то есть их можно назвать более экологичными. Вообще, натуральность и забота о природе – это своего рода тренд этого года.

[Мюрель Карин, сотрудница Jan Constantine]:

«Люди смогут использовать их каждый год, вместо того чтобы покупать и выбрасывать. Сейчас все думают о защите планеты, разве не так?»

На Рождество главное событие – семейный ужин. На этом стенде предлагают варианты праздничной посуды. Здесь также можно купить полотенца, чашки и поздравительные открытки.

[Джейн Эбботт, основательница компании]:

«Я всегда использую природные элементы».

Выставка называется «Дух Рождества». Помимо цветов и венков, здесь можно найти и роскошные ароматические свечи. Благодаря им дома в этом году будут пахнуть так же хорошо, как будут украшены.

Участвует и несколько скандинавских компаний. В целом их минималистичный стиль становится всё популярнее. Он подразумевает сдержанные цвета и натуральные материалы.

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