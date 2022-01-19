Фотограф, выживший после COVID, показывает свои работы на выставке Sotheby’s

Художественные фотографии французского мастера, который чуть не умер от COVID, увидели свет на выставке аукционного дома..

Художественные фотографии французского мастера, который чуть не умер от COVID, увидели свет на выставке аукционного дома Sotheby’s в Лондоне. Здесь объединились старинные и современные произведения искусства.

Скульптуры, которым сотни лет, окружены фотографиями Рима. Жюльен Драш искал для своих снимков самые необычные места города.

[Жюльен Драш, фотограф]:

«Мне нравятся детали, потому что иногда что-то абстрактное может оказаться очень поэтичным. Всё это – маленькие детали. Например, вот эта стена. Люди проходят мимо и вообще её не замечают».

Фотограф готовился к выставке с 2018 года. Но пандемия надолго прервала работу. Долго нельзя было выехать из страны, а потом мастер тяжело заболел коронавирусом. В результате осложнения – два инсульта. Драш три недели провёл в больнице и всё-таки выжил.

[Жюльен Драш, фотограф]:

«Это изменило всё. И не только в работе, но и во всём. Потому что люди, проходя через подобное, становятся сильнее. Мне повезло. А когда так повезло, стараешься наслаждаться всем и по-настоящему ценить каждое мгновение».

За четыре года фотограф десять раз побывал в Риме.

[Жоан Магальяйнш, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Жюльен гулял по Риму и искал интересные детали там, где современная жизнь пересекается с историей города, которой тысячи лет. Он находил фрагменты старинных стен или красивые церкви. И это внимание к деталям в фотографиях вдохновляет внимательно рассмотреть наши произведения искусства».

Все антикварные изделия уйдут с молотка. Выставка французского фотографа продлится до завершения торгов.

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