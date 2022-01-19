Фотограф, выживший после COVID, показывает свои работы на выставке Sotheby’s

Художественные фотографии французского мастера, который чуть не умер от COVID, увидели свет на выставке аукционного дома..
Дата загрузки: 2022-01-19
Художественные фотографии французского мастера, который чуть не умер от COVID, увидели свет на выставке аукционного дома Sotheby’s в Лондоне. Здесь объединились старинные и современные произведения искусства.
Скульптуры, которым сотни лет, окружены фотографиями Рима. Жюльен Драш искал для своих снимков самые необычные места города.
[Жюльен Драш, фотограф]:
«Мне нравятся детали, потому что иногда что-то абстрактное может оказаться очень поэтичным. Всё это – маленькие детали. Например, вот эта стена. Люди проходят мимо и вообще её не замечают».
Фотограф готовился к выставке с 2018 года. Но пандемия надолго прервала работу. Долго нельзя было выехать из страны, а потом мастер тяжело заболел коронавирусом. В результате осложнения – два инсульта. Драш три недели провёл в больнице и всё-таки выжил.
[Жюльен Драш, фотограф]:
«Это изменило всё. И не только в работе, но и во всём. Потому что люди, проходя через подобное, становятся сильнее. Мне повезло. А когда так повезло, стараешься наслаждаться всем и по-настоящему ценить каждое мгновение».
За четыре года фотограф десять раз побывал в Риме.
[Жоан Магальяйнш, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Жюльен гулял по Риму и искал интересные детали там, где современная жизнь пересекается с историей города, которой тысячи лет. Он находил фрагменты старинных стен или красивые церкви. И это внимание к деталям в фотографиях вдохновляет внимательно рассмотреть наши произведения искусства».
Все антикварные изделия уйдут с молотка. Выставка французского фотографа продлится до завершения торгов.
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