Правозащитная организация Amnesty International закроет свои офисы в Гонконге к концу года. Решение она приняла из-за..

Правозащитная организация Amnesty International закроет свои офисы в Гонконге к концу года. Решение она приняла из-за местного закона о нацбезопасности.

В своём заявлении организация сказала, что закон, который Китай наложил на регион напрямую, не позволяет правозащитникам работать на острове свободно и без страха серьёзных гонений со стороны властей.

В прошлом Гонконг был одним из ведущих в Азии центров для неправительственных организаций. В автономном регионе действовало верховенство закона. Его гарантировало соглашение о передаче бывшей британской колонии под управление Пекина.

Однако в прошлом году компартия Китая в одностороннем порядке ввела здесь закон о нацбезопасности. Его положения настолько размыты, что теперь можно арестовать буквально любого, обвинив его в сепаратизме, терроризме или связях с иностранными силами. А максимальное наказание – пожизненное заключение.

С тех пор как закон ввели, власти активно им пользуются. Арестованы десятки активистов. Многих отправили в тюрьму. Кому-то удалось бежать за границу.

По меньше мере, 35 ведущих общественных организаций были закрыты, включая торговые профсоюзы, НКО и профессиональные ассоциации.

Многие местные организации уничтожают все документы, фото и материалы, чтобы их не использовали для уголовного преследования.

Некоторые перебрались на Тайвань.

Напомним, Китай принял в Гонконге закон о нацбезопасности после масштабных протестов 2019 года. Тогда миллионы гонконгцев несколько месяцев выходили на улицы, требуя остановить на острове растущее влияние компартии Китая.

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