Как выглядит девушка, которую сравнивают с Рапунцель

Украинка Алла Перкова говорит, что из-за длины волос люди сравнивают её с принцессами из сказок.



Длина волос 38-летней Аллы – 165 см при росте 160. Она говорит, что моет волосы обычным шампунем и тратит всего 10 минут. Не красит их и не придерживается специальных диет. «Я стараюсь быть спокойной», – говорит она. «Я расчёсываю их аккуратно и медленно». Расчёсывать нередко помогает муж.



Алла утверждает, что уже попробовала около 50 различных причёсок.

Алла говорит, что у её мамы всегда были длинные волосы. «Мама – пример красоты и женственности, в 79 лет у неё по-прежнему длинные волосы». Алла считает, что унаследовала хорошие гены от неё.