fb pixel
Телеканал NTD

100-летняя британка по-прежнему работает и вдохновляет других

100-летняя британка по-прежнему работает и вдохновляет других

Многие британцы с нетерпением ждут выхода на пенсию, но не Берил Карр. В свои 100 лет..

Дата загрузки: 2022-02-01

100-летняя британка по-прежнему работает и вдохновляет других

Многие британцы с нетерпением ждут выхода на пенсию, но не Берил Карр. В свои 100 лет она по-прежнему рвётся на работу. Берил – волонтёр. Последние 18 лет помогает в кафе при больнице в лондонском районе Илинг.

[Берил Карр, 100-летний волонтёр]:
«Это мой спасательный круг. Мне нравится приходить сюда. И это стоящая работа: я помогаю людям, которым повезло не так, как мне».

Берил целеустремлённа и дружелюбна, чем завоевала сердца окружающих.

[Пуджа Дассан, врач]:
«Она настоящее вдохновение. Мы смотрим на неё и всегда видим улыбку на лице и бодрую походку. И когда я очень уставшая прихожу от пациентов, один её вид меня уже вдохновляет».

[Арун Майсурия, врач]:
«Знаете, это здорово воодушевляет на фоне мыслей о трудных временах в связи с COVID и всем прочим. И если Берил может держаться, то и мы вдохновлены этим».

Многие говорят бабушке, что она выглядит намного моложе своего возраста. Ну а Берил улыбается и хранит тайну своего долголетия.

[Берил Карр, 100-летний волонтёр]:
«Если я расскажу, то это перестанет быть секретом».

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...