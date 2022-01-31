100-летняя британка по-прежнему работает и вдохновляет других

Многие британцы с нетерпением ждут выхода на пенсию, но не Берил Карр. В свои 100 лет..

Многие британцы с нетерпением ждут выхода на пенсию, но не Берил Карр. В свои 100 лет она по-прежнему рвётся на работу. Берил – волонтёр. Последние 18 лет помогает в кафе при больнице в лондонском районе Илинг.

[Берил Карр, 100-летний волонтёр]:

«Это мой спасательный круг. Мне нравится приходить сюда. И это стоящая работа: я помогаю людям, которым повезло не так, как мне».

Берил целеустремлённа и дружелюбна, чем завоевала сердца окружающих.

[Пуджа Дассан, врач]:

«Она настоящее вдохновение. Мы смотрим на неё и всегда видим улыбку на лице и бодрую походку. И когда я очень уставшая прихожу от пациентов, один её вид меня уже вдохновляет». [Арун Майсурия, врач]:

«Знаете, это здорово воодушевляет на фоне мыслей о трудных временах в связи с COVID и всем прочим. И если Берил может держаться, то и мы вдохновлены этим».

Многие говорят бабушке, что она выглядит намного моложе своего возраста. Ну а Берил улыбается и хранит тайну своего долголетия.

[Берил Карр, 100-летний волонтёр]:

«Если я расскажу, то это перестанет быть секретом».

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