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Знакомьтесь с рекордсменом: крутил обруч, стоя в планке

Знакомьтесь с рекордсменом: крутил обруч, стоя в планке

Знакомьтесь: необычный рекордсмен из Германии. 30-летний ИТ-специалист Кай Зандмейер дольше всех прокрутил обруч на талии, стоя..

Дата загрузки: 2022-02-09

Знакомьтесь с рекордсменом: крутил обруч, стоя в планке
Знакомьтесь: необычный рекордсмен из Германии. 30-летний ИТ-специалист Кай Зандмейер дольше всех прокрутил обруч на талии, стоя в планке. Он делал это 6 минут и 34 секунды.

[Кай Зандмейер, рекордсмен]:
«Самое сложное – это планка. Обруч я почти не замечаю, я кручу его с детства».

Идея побить рекорд пришла к немцу после того, как он увидел ролик с предыдущим рекордсменом на Facebook.

Поначалу друзья и родные Кая не воспринимали его задумку всерьёз. Но мужчина начал каждый день интенсивно тренировался до и после работы. В итоге рекорд удалось почти удвоить.

Самой большой проблемой стали правила Книги рекордов. Чтобы его достижение засчитали, нужно было снять его с разных ракурсов, привести двух свидетелей, а также записать всё в общественном месте. В данном случае это был спортзал школы.

На случай, если рекорд с планкой установить не получится, Кай придумал другой: крутить обруч и отжиматься одновременно.

[Кай Зандмейер, рекордсмен]:
«Поскольку такого рекорда пока нет, вероятно, будет достаточно десяти отжиманий. Но на самом деле вся эта бюрократия оказалось для меня самой большой проблемой».

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