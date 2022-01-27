Кошка в рамке: японка делает реалистичные 3D-портреты усатых-полосатых

Кажется, ещё мгновение, и эта кошка встанет и отправится по своим делам. Но это всего лишь..

Кажется, ещё мгновение, и эта кошка встанет и отправится по своим делам. Но это всего лишь суперреалистичный объёмный портрет. Такие создаёт японская художница Сати.

У неё, кроме большой усидчивости, есть ещё несколько секретов. Они позволяют добиться поразительного сходства портретов с живыми кошками.

[Сати, художница]:

«Чтобы воспроизвести не просто окрас, но и его уникальные оттенки, я покупаю очень много валяной шерсти. Например, у меня есть десятки оттенков белого цвета. Я тщательно выбираю нужный, как у живой кошки».

Сначала Сати изучает фотографии кошки. Потом минимум десять дней готовит материал для 3D-портрета. Самое трудное – глаза. Раньше мастерица покупала их в магазине. Теперь делает сама. На пластиковой основе рисует радужную оболочку, а на стеклянной полусфере – зрачок. Потом всё склеивает.

[Сати, художница]:

«Думаю, дух кошки проникает в произведение искусства в то время, когда я делаю глаза. Я ответственно подхожу к этой задаче».

На один портрет уходит месяц. Трудится мастерица по десять часов в день.

Сати начала творить семь лет назад. Сначала это было просто увлечением. Но когда она выложила фотографии портретов в Интернет, посыпались заказы со всей Японии и из-за границы.

Сейчас у девушки 600 тысяч подписчиков в Instagram и на Youtube. Говорит, что её работы вдохновили многих людей взять кошек из приютов.

Теперь Сати планирует провести выставку, посвящённую брошенным кошкам. Надеется, что ещё больше людей дадут кров бездомным питомцам.

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